Путин выразил уверенность в выделении США денег Украине в конечном счёте

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что после решения проблемы с бюджетом Соединённые Штаты выделят деньги Украине.

По его словам, в настоящий момент заминка с выделением денег связана с утверждением американского бюджета и противоборством правящих в США партий из-за этого вопроса о том, что надо урезать ради экономии.

«В конечном итоге, наверное, деньги найдут, напечатают ещё», — сказал он.

Путин напомнил, что США уже напечатали огромную денежную массу в ковидный и постковидный период и им ничего не стоит сделать это снова, перебросив продовольственную инфляцию.

Ранее президент США Джо Байден утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Украине.