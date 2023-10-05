Узнать больше

Путин выразил уверенность в выделении США денег Украине в конечном счёте

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что после решения проблемы с бюджетом Соединённые Штаты выделят деньги Украине.
Путин выразил уверенность в выделении США денег Украине в конечном счёте
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images — Henryk Sadura

По его словам, в настоящий момент заминка с выделением денег связана с утверждением американского бюджета и противоборством правящих в США партий из-за этого вопроса о том, что надо урезать ради экономии.

«В конечном итоге, наверное, деньги найдут, напечатают ещё», — сказал он.

Путин напомнил, что США уже напечатали огромную денежную массу в ковидный и постковидный период и им ничего не стоит сделать это снова, перебросив продовольственную инфляцию.

Ранее президент США Джо Байден утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить