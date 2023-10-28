Эксперт Грессель: Путин сделал верную ставку на усталость Запада от Украины

Военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что российский лидер Владимир Путин сделал верную ставку на усталость ЕС и США от растущих расходов на Киев.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.

«В России знают, что Украина зависима от международной поддержки», — отметил Грессель.

По его словам, если нельзя быстро разбить ВС Украины, то в течение нескольких лет можно так поднять цену боевых действий, что в итоге «Запад скажет: с нас хватит».

Эксперт добавил, что позиция Москвы основана на личном опыте Путина, заставшего вывод войск США из Афганистана.

Как уточнил Грессель, российский президент понял, что, если затраты на Киев станут слишком высокими, «Запад отвернётся от него».

Как ранее заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, почти все главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге говорили, что общественность устала от украинского конфликта.

Британская газета The Times сообщала, что усталость западных стран от длительного конфликта вокруг Украины поможет России выйти победителем из военных действий.