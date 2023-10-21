Times: усталость Запада поможет России одержать победу над Украиной
- РИА Новости
«Запад может отодвинуть конфликт на второй план, учитывая уменьшение интереса и колебания по вопросам помощи (Киеву. — RT)», — говорится в заявлении.
В статье утверждается, что после начала спецоперации Европа начала щедро поддерживать Украину, но сейчас ситуация серьёзно изменилась.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран даже после завершения конфликта.
Политолог Александр Дудчак в беседе с RT сообщил, что при нынешнем режиме Украина не в состоянии жить без внешних подачек.