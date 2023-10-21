Усталость западных стран от длительного конфликта вокруг Украины поможет России выйти победителем из военных действий. Об этом сообщила британская газета The Times.

«Запад может отодвинуть конфликт на второй план, учитывая уменьшение интереса и колебания по вопросам помощи (Киеву. — RT)», — говорится в заявлении.

В статье утверждается, что после начала спецоперации Европа начала щедро поддерживать Украину, но сейчас ситуация серьёзно изменилась.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран даже после завершения конфликта.

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT сообщил, что при нынешнем режиме Украина не в состоянии жить без внешних подачек.