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Times: усталость Запада поможет России одержать победу над Украиной

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Усталость западных стран от длительного конфликта вокруг Украины поможет России выйти победителем из военных действий. Об этом сообщила британская газета The Times.
Times: усталость Запада поможет России одержать победу над Украиной
  • РИА Новости

«Запад может отодвинуть конфликт на второй план, учитывая уменьшение интереса и колебания по вопросам помощи (Киеву. — RT)», — говорится в заявлении.

В статье утверждается, что после начала спецоперации Европа начала щедро поддерживать Украину, но сейчас ситуация серьёзно изменилась.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран даже после завершения конфликта.

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT сообщил, что при нынешнем режиме Украина не в состоянии жить без внешних подачек.

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