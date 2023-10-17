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Политолог: при нынешнем режиме Украина не в состоянии жить без внешних подачек

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Полина Полетаева
Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран.
Политолог: при нынешнем режиме Украина не в состоянии жить без внешних подачек
  • AP
  • © Bram Janssen

По словам политолога, «подобное попрошайничество у них в системе».

«Они прекрасно понимают, что теперь уже не способны существовать без внешней поддержки. К этому шли долго и упорно, сейчас это уже просто констатация факта. Не то что в какой-то перспективе, а вообще при нынешнем режиме и способе существования Украины она без внешних подачек жить не в состоянии», — считает Дудчак.

Он напомнил, что в Киев приехала спецпредставитель США по восстановлению украинской экономики Пенни Прицкер, и предположил, что её задача — «провести инвентаризацию и перепись подходящих активов».

«Всё там давно, наверное, расписано. Осталось только узаконить. Потому что никто не собирается от Украины брать деньгами выданное ей в кредит. Потому что прекрасно понимают, что денег у неё нет», — отметил собеседник RT.

Он выразил уверенность в том, что на данный момент остаётся потребность в такой Украине, «которая ради Запада ведёт боевые действия ценой жизни своего населения».

«Но финансировать её будут очень ограниченно и дозированно. Исключительно для того, чтобы поддерживать видимость её жизнеспособности и поддерживать боеспособность ВСУ... В первую очередь будут сокращаться статьи расходов, предназначенных для населения. Медицина, образование, ЖКХ. Будет отток населения, но это тоже нормально. Не нужен балласт тем, кто планирует управлять этой территорией и инфраструктурой», — заключил Дудчак.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран даже после завершения конфликта.

Третьего октября в Минфине сообщили, что Украина получила $65 млрд помощи от стран Запада с февраля 2022 года.

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