Сийярто: в Люксембурге главы МИД стран ЕС говорили об усталости от Украины

Почти все главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге говорили, что общественность устала от украинского конфликта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Почти все мои коллеги или очень много коллег употребляли выражение «усталость от Украины», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

Он отметил, что это означает сложность сохранения интереса общественности к происходящему на Украине.

Дипломат добавил, что необходимость мирного урегулирования становится всё более очевидной.

В беседе с RT венгерский министр отмечал, что чем больше оружия поступает в зону украинского конфликта, тем дольше он продлится и тем больше умрёт людей.