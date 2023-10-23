Сийярто: в Люксембурге главы МИД стран ЕС говорили об усталости от Украины
- РИА Новости
«Почти все мои коллеги или очень много коллег употребляли выражение «усталость от Украины», — приводит РИА Новости слова Сийярто.
Он отметил, что это означает сложность сохранения интереса общественности к происходящему на Украине.
Дипломат добавил, что необходимость мирного урегулирования становится всё более очевидной.
В беседе с RT венгерский министр отмечал, что чем больше оружия поступает в зону украинского конфликта, тем дольше он продлится и тем больше умрёт людей.