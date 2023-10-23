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Сийярто: в Люксембурге главы МИД стран ЕС говорили об усталости от Украины

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Почти все главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге говорили, что общественность устала от украинского конфликта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто: в Люксембурге главы МИД стран ЕС говорили об усталости от Украины
  • РИА Новости

«Почти все мои коллеги или очень много коллег употребляли выражение «усталость от Украины», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

Он отметил, что это означает сложность сохранения интереса общественности к происходящему на Украине.

Дипломат добавил, что необходимость мирного урегулирования становится всё более очевидной.

В беседе с RT венгерский министр отмечал, что чем больше оружия поступает в зону украинского конфликта, тем дольше он продлится и тем больше умрёт людей.

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