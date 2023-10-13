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Сийярто: поставки оружия на Украину продолжают конфликт и влекут гибель людей

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«Чем больше оружия поступает в зону украинского конфликта, тем дольше он продлится и тем больше умрёт людей. Будапешт не занимается подобными поставками», — заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Своё мнение он выразил в интервью RT.
Сийярто: поставки оружия на Украину продолжают конфликт и влекут гибель людей
  • AP

«Что касается поставок вооружений, у нас очень чёткая позиция: чем больше оружия поступает на данный военный конфликт, тем дольше это продлится и тем больше умрёт людей. Поэтому мы приняли решение не поставлять никакого оружия. Мы направляем гуманитарную помощь, и было бы хорошо, если бы наши западные союзники не поставляли больше оружия, а несли нашему региону мир. Премьер-министр Фицо делал заявления, которые внушают нам мысль о том, что он очень близок к нашей позиции относительно войны и мира», — сказал Сийярто.

Ранее он отметил, что США спровоцировали страны Европы на соревнование по отправке оружия Украине.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону, что бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в конфликте, является ложью.

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