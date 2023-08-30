Орбан назвал ложью мнение о том, что Украина одерживает верх в конфликте

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону, что бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в конфликте, является ложью.

Об этом информирует РИА Новости.

«Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно», — сказал премьер Венгрии.

При этом Орбан отметил, что россияне будут вкладывать больше средств и производить больше оружия, чем их противники.

«Так что не стоит недопонимать русских», — добавил он.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин может оставить Украину без союзников.

Также экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн сказал, что США вынудили Путина начать спецоперацию.