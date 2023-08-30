Экс-советник Трампа Болтон: Путин может оставить Украину без союзников

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что президент России Владимир Путин может предложить немедленно начать переговоры, на что Запад будет склонен согласиться, а Киев останется без союзников.

Об этом пишет 19FortyFive.

«Путин может без предупреждения предложить прекращение огня... и немедленно начать переговоры», — говорится в статье.

При этом, как отмечает Болтон, политические лидеры в Берлине, Париже и Вашингтоне будут испытывать «огромное искушение».

Согласно публикации, коллективная склонность Запада согласиться на предложения России может поставить Украину в невыгодное положение.

Ранее сообщалось, что Швейцария передаст Украине в сентябре технику для разминирования.

В FT заявили, что в ЕС начались разногласия из-за продолжающегося финансирования Украины.