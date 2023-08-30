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Экс-советник Трампа Болтон: Путин может оставить Украину без союзников

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Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что президент России Владимир Путин может предложить немедленно начать переговоры, на что Запад будет склонен согласиться, а Киев останется без союзников.

Об этом пишет 19FortyFive.

«Путин может без предупреждения предложить прекращение огня... и немедленно начать переговоры», — говорится в статье.

При этом, как отмечает Болтон, политические лидеры в Берлине, Париже и Вашингтоне будут испытывать «огромное искушение». 

Согласно публикации, коллективная склонность Запада согласиться на предложения России может поставить Украину в невыгодное положение.

Ранее сообщалось, что Швейцария передаст Украине в сентябре технику для разминирования.

В FT заявили, что в ЕС начались разногласия из-за продолжающегося финансирования Украины.

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