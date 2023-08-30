Экс-советник Трампа Болтон: Путин может оставить Украину без союзников
Об этом пишет 19FortyFive.
«Путин может без предупреждения предложить прекращение огня... и немедленно начать переговоры», — говорится в статье.
При этом, как отмечает Болтон, политические лидеры в Берлине, Париже и Вашингтоне будут испытывать «огромное искушение».
Согласно публикации, коллективная склонность Запада согласиться на предложения России может поставить Украину в невыгодное положение.
Ранее сообщалось, что Швейцария передаст Украине в сентябре технику для разминирования.
В FT заявили, что в ЕС начались разногласия из-за продолжающегося финансирования Украины.