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Фицо заявил, что у Словакии есть проблемы посерьёзнее, чем Украина

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У Словакии есть более серьёзные проблемы, чем Украина, заявил бывший словацкий премьер Роберт Фицо, партия которого выиграла недавние парламентские выборы. Он отверг продолжение оказания военной помощи Киеву.
Фицо заявил, что у Словакии есть проблемы посерьёзнее, чем Украина
  • Gettyimages.ru

«У Словакии и [наших] людей имеются большие проблемы, чем Украина. Это всё, что могу сказать сейчас», — сказал политик журналистам.

Он признал, что конфликт на Украине — громадная трагедия для всех, а его партия приложит усилия для диалога о заключении перемирия и завершения конфликта.

Фицо считает, что лучше десять лет вести переговоры о мире и компромиссах, чем десять лет «убивать людей», пишет ТАСС.

1 октября партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.

Financial Times писала, что победа Smer во многом была достигнута за счёт антиукраинской риторики Фицо, а его успех — это сигнал тревоги для Вашингтона и Брюсселя.

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