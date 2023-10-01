Фицо заявил, что у Словакии есть проблемы посерьёзнее, чем Украина
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«У Словакии и [наших] людей имеются большие проблемы, чем Украина. Это всё, что могу сказать сейчас», — сказал политик журналистам.
Он признал, что конфликт на Украине — громадная трагедия для всех, а его партия приложит усилия для диалога о заключении перемирия и завершения конфликта.
Фицо считает, что лучше десять лет вести переговоры о мире и компромиссах, чем десять лет «убивать людей», пишет ТАСС.
1 октября партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.
Financial Times писала, что победа Smer во многом была достигнута за счёт антиукраинской риторики Фицо, а его успех — это сигнал тревоги для Вашингтона и Брюсселя.