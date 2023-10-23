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Сийярто: производство оружия и подготовка военных ЕС на Украине неприемлемы

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Для Евросоюза неприемлем перенос производства оружия и обучения военных на Украину, ЕС — это не военное объединение, а политическое, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто: производство оружия и подготовка военных ЕС на Украине неприемлемы
  • РИА Новости

«Перенос как производства оружия, так и подготовки (военных) на территорию Украины, военную территорию, для нас полностью неприемлем. Потому что такое решение сразу втянет в войну и ЕС, который является объединением не в сфере безопасности, а политико-экономическим», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Полностью неприемлемо, чтобы ЕС принимал участие и в производстве оружия, и в подготовке военных на территории Украины, подчеркнул он.

В беседе с RT венгерский министр отмечал, что чем больше оружия поступает в зону украинского конфликта, тем дольше он продлится и тем больше умрёт людей.

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