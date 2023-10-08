CNN: тактика России по истощению Запада на Украине приносит свои плоды

Тактика России по истощению ресурсов Запада на Украине является продуктивной. Об этом заявил журналист CNN Натан Ходж.

Он напомнил, что США производят около 28 тыс. снарядов в месяц.

«Но… президент (России Владимир Путин. — RT) верно отметил тот факт, что США и их европейские союзники ведут отчаянную гонку против промышленной базы Москвы», — говорится в статье.

Ходж подчеркнул, что тактика России на долгосрочное противостояние может принести свои плоды.

Ранее американский портал Business Insider сообщил, что Путин уже давно сделал ставку на то, что Запад устанет от постоянной поддержки экономики и армии Украины.