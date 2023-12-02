«По остаточному принципу»: почему американские законодатели всё меньше готовы финансово поддерживать Украину

Дальнейшая помощь Киеву ослабит США и увеличит госдолг, поскольку деньги на неё придётся занимать, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он также указал, что в Вашингтоне должны думать о своей стране и собственных бюджетных резервах. Между тем, как пишут американские СМИ, всё больше республиканцев разочаровываются в вовлечённости Соединённых Штатов в конфликт на Украине, по тем или иным причинам выступая против инициатив по дальнейшей поддержке Киева. Аналитики связывают такую тенденцию прежде всего с активной фазой президентской гонки в США. По мнению политологов, таким образом республиканцы хотят обратить внимание на промахи Байдена и его администрации на украинском треке.

Дополнительная помощь Украине ослабит США и увеличит их госдолг, поскольку средства для такой поддержки придётся занимать, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол в комментарии для YouTube-канала отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса.

«У нас нет (лишних. — RT) $100 млрд, чтобы направить их куда бы то ни было. Деньги надо будет занимать. И, на мой взгляд, дополнительные долги ослабляют нашу национальную безопасность. У нас долг $33 трлн, но мы занимаем средства пугающими темпами. За последние три месяца мы заняли триллион долларов. Это уму непостижимо», — сказал Пол.

Напомним, 20 октября администрация президента США Джо Байдена направила в конгресс экстренный бюджетный запрос на сумму около $106 млрд на укрепление национальной безопасности страны и поддержку «критически важных партнёров» Вашингтона, в частности Киева ($61,4 млрд) и Тель-Авива ($14,3 млрд).

Однако, как указал Пол, в Вашингтоне должны думать о своей стране и собственных бюджетных резервах.

«Даже исключительно прагматичности ради — чтобы иметь достаточный запас вооружений. Говорят, мы настолько истощили запасы некоторых наших вооружений, что на их восполнение может потребоваться семь лет», — пояснил Пол.

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Ранее в комментарии журналу The American Conservative сенатор отметил, что объединять порядка $100 млрд иностранной помощи в одном законопроекте, не компенсируя эти затраты сокращением расходов в других областях, — «безответственно» с точки зрения распределения бюджета. Пол выступил против «любого подобного законопроекта».

Как пишут авторы издания, всё больше законодателей из числа республиканцев «разочаровываются в вовлечённости Америки» в конфликт на Украине. В подтверждение этого журнал приводит выдержки из интервью с другими законодателями США.

Так, сенатор от Республиканской партии Майк Ли заявил в комментарии The American Conservative, что Белый дом не считает приоритетными национальные интересы в сфере безопасности, пытаясь «принудить сенат выписать очередной незаполненный чек Украине».

«После двух лет (выписывания. — RT) незаполненных чеков и отсутствия всякой стратегии, помощь Украине продолжает истощать наши оборонные запасы», — сказал Ли.

В свою очередь, конгрессмен-республиканец Чип Рой заявил изданию, что если бы он занимал кресло спикера нижней палаты конгресса США, то очень чётко дал бы понять, что Украине не будет выделено «ни одного доллара».

«Будь я спикером палаты представителей, я бы даже не рассматривал возможность дебатов по Украине. Я бы даже слово это запретил упоминать, если не обеспечена безопасность границ США», — подчеркнул он.

Сенатор-республиканец Рик Скотт, также комментируя украинский вопрос, подчеркнул, что администрация Байдена «не признаёт законов».

«Без реальных оценочных критериев, привязывающих любое выделение средств Украине к сокращению числа (незаконно. — RT) пересекающих границу людей, это будет лишь показуха, потому что в данный момент администрация Байдена не считается с существующими законами, касающимися нашей границы», — отметил Скотт в беседе с The American Conservative.

Здание Капитолия

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Впрочем, как отмечают журналисты, если поддержка Украины не будет увязана с безопасностью границ или помощью Израилю, шансы на выделение дополнительных средств киевскому режиму до конца 2023-го или в начале 2024 года малы.

Речь, в частности, идёт о плане новоизбранного спикера палаты представителей Майка Джонсона по финансированию Киева, связанном с ужесточением пограничной политики Штатов. Эту схему уже отвергла член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, призвав на своей странице в соцсети X вообще прекратить выделять деньги Украине. Она напомнила, что эта страна «не является 51-м штатом» США и членом НАТО. К тому же, Грин подчеркнула, что боевые действия на Украине «не поддерживают большинство американцев».

«Болевая точка»

В то же время в администрации Байдена сетуют на истощение средств, выделенных американской стороной Киеву. Как заявил во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США станет крайне трудно поддерживать Украину со следующего года, если конгресс не одобрит предоставление соответствующего дополнительного финансирования. По словам Кирби, администрации Байдена нужно добиться продолжения поддержки Киева «как можно скорее».

В свою очередь, заместитель пресс-секретаря американского Министерства обороны Сабрина Сингх сообщила, что запасы вооружений для Украины иссякают. Представитель Пентагона выразила надежду, что конгресс в ближайшие недели одобрит запрос администрации Байдена на выделение допсредств для помощи киевским властям, поскольку США необходимо продолжать предоставлять Украине «всё, что ей нужно на поле боя».

Как говорится в письме лидера демократического большинства в верхней палате конгресса Чака Шумера, которое приводит издание Politico, 4 декабря сенат проголосует по пакетному запросу Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели в области национальной безопасности.

Но, несмотря на попытки вашингтонской администрации пролоббировать в конгрессе помощь Украине, всё больше представителей американского истеблишмента выступают против дальнейшего спонсирования диктатуры Зеленского, констатируют эксперты, связывая это с активной фазой президентской гонки в США.

«Демпартия во главе с президентом поставила очень многое в зависимость от результатов своей политики по Украине. Сначала, выделяя бесконечные оружейные транши, они рассказывали, как ВСУ победят ВС РФ на поле боя. Но этого не произошло, что стало болевой точкой, на которую теперь всё сильнее давят республиканцы, стремясь обратить внимание на промахи Байдена и его сторонников», — сказал в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Из-за того, что многомиллиардная помощь, уже предоставленная Киеву, не конвертировалась в победу ВСУ, идея пролонгировать финансирование Украины раздражает не только многих конгрессменов, но и рядовых американцев «на фоне нерешённых проблем в США», пояснил Данюк.

«Об этом свидетельствуют соцопросы. К тому же, в обеих палатах конгресса сейчас стало больше тех, кто считает, что выделение помощи Киеву, несмотря на миграционный кризис, — это преступно и беззаконно», — говорит аналитик.

Туманные перспективы

С точки зрения Данюка, такой расклад может повлиять на голосование в сенате 4 декабря относительно запроса Белого дома на продолжение финансирования Украины.

«Даже если инициатива пройдёт сенат, её наверняка не одобрят в нижней палате. Из-за давления республиканцев Байдену придётся, скорее всего, пообещать им решить проблему на границе с Мексикой. Взамен глава Белого дома рассчитывает завоевать лояльность республиканцев по вопросу поддержки Киева», — рассуждает эксперт.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев обратил внимание на то, что федеральный бюджет США на 2024 год по конкретной форме до сих пор не принят.

«Уже два месяца минуло с тех пор, как США вступили в новый финансовый год — с 1 октября 2023-го, пока они финансируются по временной схеме. И перспективы принятия бюджета в окончательной форме очень туманны, поскольку неясно, откуда взять деньги не только на потребности самих США, но и их союзников, включая Украину. Администрация исходит из того, что киевский режим должен финансироваться за счёт дефицита федерального бюджета, то есть дальнейшего наращивания госдолга», — рассказал Васильев в беседе с RT.

Джо Байден

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При этом он сомневается, что из-за противодействия ряда республиканцев Белый дом сможет продвинуть через конгресс свой запрос на предоставление $61,4 млрд Украине.

«Понимая, что в палате представителей это запрос вряд ли получит одобрение, администрация Байдена решила действовать через сенат. Однако нижнюю палату эта инициатива всё равно вряд ли пройдёт — её спикер будет продвигать своё предложение, в котором помощь Киеву объединяется с решением миграционного кризиса. Однако к какому бы компромиссу ни пришли законодатели, уже сейчас понятно, что идею безоглядной поддержки Украины разделяют всё меньше законодателей в обеих палатах. А это значит, что Киев рано или поздно начнут финансировать по остаточному принципу, когда, наконец, поймут, что ВСУ потерпели крах», — заключил эксперт.