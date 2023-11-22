AP: почти 50% американцев считают, что США тратят на Украину слишком много

Почти 50% жителей Соединённых Штатов считают, что Вашингтон тратит слишком много средств на помощь Украине.

Об этом информирует издание Associated Press со ссылкой на опрос, проведённый совместно с Центром исследований по связям с общественностью NORC.

Согласно результатам опроса, 45% американцев выступают за сокращение выделяемых Украине средств.

«Мне кажется, мы тратим слишком много денег на Украину, когда у нас есть свои проблемы здесь, на нашей собственной земле», — заявил Эрик Монделло, один из участников опроса.

Кроме того, опрошенные обратили внимание на то, что Вашингтон не контролирует использование выделенных Киеву средств.

Ранее член конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что администрация США должна остановить финансирование Украины и сосредоточиться на внутренних проблемах.