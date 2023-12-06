RT в Telegram
Подпишись

Корреспондент Fox заявил о препирательствах сенаторов на брифинге по Украине

Короткая ссылка
Корреспондент телеканала Fox News Чад Перграм на своей странице в соцсети X заявил, что во время брифинга в сенате по запросу американской администрации о помощи украинским и израильским властям сенаторы из Республиканской и Демократической партий устроили препирательства.

Как пишет РИА Новости, по словам журналиста, например, демократ Чак Шумер обвинил республиканца Митча Макконнелла в том, что он «перехватил» тему встречи, став говорить о безопасности американских границ.

Также Шумер набросился на ещё одного сенатора-республиканца, обвинив его в том, что политик кричал на одного из генералов во время брифинга.

Вместе с этим Перграм привёл оценки нескольких сенаторов по поводу прошедшей встречи: республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер отмечал её «драматичность», а демократ от Вирджинии Марк Уорнер говорил, что «страсти разгорелись».

Ранее сенатор Митт Ромни выразил мнение, что Владимиру Зеленскому незачем было выступать по видеосвязи на закрытом брифинге в конгрессе США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить