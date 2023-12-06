Корреспондент Fox заявил о препирательствах сенаторов на брифинге по Украине
Как пишет РИА Новости, по словам журналиста, например, демократ Чак Шумер обвинил республиканца Митча Макконнелла в том, что он «перехватил» тему встречи, став говорить о безопасности американских границ.
Также Шумер набросился на ещё одного сенатора-республиканца, обвинив его в том, что политик кричал на одного из генералов во время брифинга.
Вместе с этим Перграм привёл оценки нескольких сенаторов по поводу прошедшей встречи: республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер отмечал её «драматичность», а демократ от Вирджинии Марк Уорнер говорил, что «страсти разгорелись».
Ранее сенатор Митт Ромни выразил мнение, что Владимиру Зеленскому незачем было выступать по видеосвязи на закрытом брифинге в конгрессе США.