Внутренняя борьба: почему мэр Киева выступил в западной прессе с критикой в адрес Зеленского

Снижение рейтинга Владимира Зеленского связано с ошибками в его работе, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он также согласился с заявлением главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что на фронте для Киева сложилась патовая ситуация. Ранее Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм: по его мнению, в стране практически не осталось независимых институтов власти. Как отмечают аналитики, на фоне провала контрнаступления ВСУ на Украине всё чаще стала звучать критика в адрес Зеленского. Эксперты считают, что подобные высказывания санкционированы Западом, но не свидетельствуют о появлении оппозиции правящему режиму.

Киевский мэр Виталий Кличко связал снижение рейтинга Владимира Зеленского с допущенными им просчётами. Такую точку зрения политик обозначил в интервью швейцарской газете 20 Minuten.

«Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Ожиданий было и остаётся много. Зеленский платит за ошибки, которые он допустил. Люди задаются вопросом, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне. Почему Зеленский до конца отрицал, что она начнётся. Или почему стало возможным, что русские так быстро встали под Киевом. Было очень много информации, которая не соответствовала реальности», — сказал Кличко.

На прошлой неделе издание The Economist, ссылаясь на украинские опросы общественного мнения от середины ноября, сообщило, что уровень доверия населения к глaвкому ВСУ Валерию Зaлужному оказался гораздо выше, чем анaлогичный показатель Зеленского. По данным журналистов, Залужному доверяют 70% опрошенных, в то время как Зеленскому лишь 32%. У руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова рейтинг также оказался выше, чем у главы киевского режима — 45%.

При этом в ходе разговора с журналистом 20 Minuten Кличко заявил, что он согласен с оценкой ситуации на фронте, которую главком ВСУ озвучил 1 ноября в интервью The Economist. Тогда главком заявил, что текущий конфликт зашёл в тупик и украинские войска вряд ли смогут добиться прорыва на фронте. В офисе Зеленского слова Залужного подвергли критике.

«Он (Залужный. — RT) сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счёте это он несёт ответственность. Он объяснил и обосновал ситуацию на сегодняшний день. Конечно, мы бы могли впасть в эйфорию и начать обманывать наш народ и наших партнёров. Но вечно это делать не получится. Некоторые из наших политиков раскритиковали Залужного за прямоту, что несправедливо. Я его поддерживаю», — подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко

© AP Photo/Andrew Kravchenko

Критикуя Зеленского в интервью 20 Minuten, Кличко всё же отметил, что он «выполняет важную функцию» и граждане страны «должны поддерживать его до окончания войны». Вместе с тем киевский мэр считает, что после окончания войны «каждому политику воздастся по заслугам за его успехи или неудачи».

На вопрос журналиста о том, есть ли у него самого президентские амбиции, Кличко ответил, что сейчас было бы глупо об этом думать, поскольку «сегодня речь идёт только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать».

«Украина стала скатываться в авторитаризм»

Стоит отметить, что за последние несколько дней Кличко не в первый раз высказывает критические замечания в адрес Зеленского. 1 декабря в интервью изданию Der Spiegel мэр Киева обвинил главу киевского режима в склонности к авторитаризму.

«Украина находится на пути к авторитаризму... Остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление, — местное самоуправление», — приводит его слова РИА Новости.

В качестве примера такой политики Кличко напомнил об отстранении от должностей руководителей нескольких крупных городов. Как пояснил мэр, в офисе Зеленского видят в региональных управленцах препятствие на пути к централизации властных структур.

Напомним, в декабре прошлого года по обвинению в использовании служебного положения в личных целях и из-за конфликта интересов с должности был снят мэр Чернигова Владислав Атрошенко. В августе 2023-го после обвинений в злоупотреблениях был отстранён от должности мэр Ровно Александр Третьяк. А в октябре 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины на два месяца отстранил от занимаемой должности обвиняемого в получении взятки мэра Сум Александра Лысенко.

Владимир Зеленский, Валерий Залужный и секретарь СНБО Алексей Данилов

globallookpress.com

© Pool /Ukrainian Presidentia

Ряд СМИ на Украине назвали эти решения политическими. В частности, отстранение Атрошенко журналисты объясняли его близостью к Кличко, у которого продолжается давний конфликт с офисом Зеленского.

Как отмечают аналитики, на сегодняшний день на Украине фактически установился авторитарный режим во главе с Зеленским. Эксперты напомнили, что ещё до начала СВО в стране начали запрещать, в частности, оппозиционные СМИ.

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Так, в начале 2021 года по указу Совета национальной безопасности и обороны Украины была прекращена деятельность телеканалов «112 Украина», ZIK и NEWSONE. Тогда же СНБО ввёл санкции против граждан Украины, депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака.

В 2022 году эти тенденции усилились. С февраля 2022-го крупнейшие телеканалы страны (Первый, Интер, 1+1, УНИАН ТВ, ICTV) обязали транслировать телемарафон «Единые новости», который информирует население Украины о ситуации в стране. Согласно результатам опроса Центра прав человека ZMINA, проведённого в сотрудничестве с Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», 62% журналистов считают этот марафон одной из форм цензуры.

В марте 2022-го Зеленский подписал постановление СНБО о приостановке деятельности 11 оппозиционных партий, в том числе «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая по числу депутатов занимала второе место в Верховной раде после партии Зеленского «Слуга народа».

А в декабре Верховная рада одобрила закон о медиа, который позволяет закрывать СМИ без решения суда и запрещает публиковать несогласованную информацию о России.

Регулярным репрессиям подвергается и каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.

«Украина стала скатываться в авторитаризм. Зеленский построил систему, основанную на концентрации власти в своих руках. После истечения срока его полномочий, если не будет выборов, можно будет уже говорить, что Зеленский является узурпатором. Потому что отмена выборов окончательно лишит его легитимности», — сказал в беседе с RT научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Заказчик политической повестки»

Аналитики отмечают, что на фоне провала контрнаступления на Украине всё чаще стала звучать критика в адрес Зеленского.

«Заявление Кличко — это политический шаг. И такие шаги стали позволять себе целый ряд публичных фигур в украинском истеблишменте. Тот же Арестович, например. Это происходит на фоне приближения потенциальных выборов президента, которые Зеленский хочет отменить», — сказал в комментарии RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

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Кроме того, по мнению политолога, на Зеленского идёт давление со стороны западных стран, хотя публично оно и не оглашается.

«Зеленского пытаются склонить к началу переговорного процесса или к проведению по крайней мере выборов, что с большой долей вероятности будет означать смену власти. В этом заинтересованы на Западе, в первую очередь в Штатах. Очевидно, что отдельным политикам на Украине поэтому и дали возможность сейчас открыто критиковать режим в Киеве», — считает эксперт.

Схожей точки зрения придерживается Олег Неменский, который полагает, что глава киевского режима находится в трудном положении.

«Сейчас на Украине стали больше критиковать Зеленского. Его рейтинг заметно снизился, и это связано как с провалом контрнаступления, так и с отказом проводить следующие выборы. Очевидно, что в нём разочаровались американцы, а именно они воспринимаются как основной заказчик политической повестки. Поэтому Зеленский оказался в довольно трудном положении», — пояснил специалист.

По словам Неменского, на Украине сейчас разворачивается внутренняя борьба и в этих условиях офис главы государства стал откровенно давить на оппонентов. «Например, недавно по указанию СБУ пограничная служба Украины не выпустила за границу бывшего президента страны Петра Порошенко», — напомнил политолог.

При этом аналитики полагают, что о реальном усилении оппозиции на Украине говорить рано.

«В полной мере украинская оппозиция может быть услышана только в том случае, если будут выборы. Тогда оппозиция сможет проводить какую-то агитацию. Но в настоящий момент это невозможно. Поэтому говорить о формировании какой-то сильной оппозиции Зеленскому на Украине мы сейчас не можем. Есть заявления отдельных политиков, которые потенциально могут составить конкуренцию Зеленскому, но опять же лишь в случае проведения выборов или нового «майдана». Сегодня не видно предпосылок ни к тому, ни к другому», — резюмировал эксперт.