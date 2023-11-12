«Конфликт далёк от разрешения»: почему польские дальнобойщики заблокировали пропускные пункты на границе с Украиной

Около 2,5 тыс. автомобилей скопилось на польско-украинской границе, сообщили в Госпогранслужбе Украины. Польские дальнобойщики в знак протеста перекрыли три погранпункта по меньшей мере до 3 декабря. Демонстранты требуют отменить решение Брюсселя о допуске на территорию ЕС украинских фур без специального разрешения. Это поспособствовало тому, что украинские транспортные компании наводнили Польшу, что привело к снижению конкурентоспособности местных предпринимателей. Аналитики полагают, что этот конфликт может достичь ещё больших масштабов, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки. Сложившаяся ситуация отчасти обусловлена и отношениями двух стран, которые никогда не были безоблачными, напоминают эксперты.

Порядка 2,5 тыс. автомобилей (по состоянию на утро 11 ноября) скопилось на польско-украинской границе, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Мы можем констатировать: в направлении выезда из Польши на Украину, по информации польских коллег... около 2,5 тыс. автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу», — сказал он.

Очереди на границе образовались из-за протеста польских дальнобойщиков, которые 6 ноября заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной: «Ягодин — Дорохуск», «Краковец — Корчевая» и «Рава-Русская — Хребене».

По данным СМИ, демонстранты пропускают лишь один грузовик в час. Исключение делается для транспорта, перевозящего гуманитарную и военную помощь, животных и скоропортящиеся продукты. В результате время ожидания для грузового транспорта на границе в субботу превысило 48 часов, а протяжённость очереди из фур перед КПП, по информации польских СМИ, достигла 50 км.

Протест польских дальнобойщиков

globallookpress.com

© Attila Husejnow/Keystone Press Agency

Причиной протеста стали льготы, которые ЕС в прошлом году предоставил Киеву. Раньше украинские грузовики могли въезжать в Евросоюз только при наличии специального разрешения, однако в июне 2022 года Брюссель снял это ограничение, позволив украинцам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны объединения. В марте 2023-го Киев и Брюссель продлили срок действия данного соглашения до 30 июня 2024 года.

В результате поток украинских грузовиков в ЕС вырос в несколько раз. По данным издания Politico, в 2023 году украинские фуры уже пересекли границу с Польшей около 900 тыс. раз, в то время как до 2022 года этот показатель составлял порядка 180 тыс. машин в год. На фоне такого наплыва дальнобойщиков с Украины польские перевозчики стали терять свою конкурентоспособность.

При этом соглашение между Киевом и Брюсселем не позволяет украинским перевозчикам принимать в ЕС грузы для транспортировки в пределах союза, однако украинцы обходят это ограничение. Как рассказал польскому телеканалу Fakty TVN владелец транспортной компании Бартош Ясинский, украинские машины приезжают в Польшу пустыми, берут местные грузы и развозят их по всей Европе. Тем самым они лишают работы польских граждан, подчеркнул он.

При этом, как отмечает Politico, украинцы перехватывают у поляков заказы на доставку грузов и внутри самой Польши. Один из участников протеста Яцек Сокул заявил в интервью порталу, что вынужден был сократить автопарк своей компании на 40% из-за того, что украинские дальнобойщики осуществляют перевозки дешевле.

Причём акции протеста на границе вызвали недовольство в Брюсселе. Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан осудила действия демонстрантов и призвала их пропустить грузовики. С аналогичной инициативой выступил и посол Украины в Польше Василий Зварич. Однако, согласно заявлениям протестующих, блокада продлится как минимум до 3 декабря.

Взяли пример с фермеров

Стоит отметить, что польские дальнобойщики не скрывают, что в своих действиях следуют примеру фермеров, которые в начале этого года организовали в республике серию акций протеста против наращивания поставок более дешёвой украинской агропродукции. В частности, в феврале сельхозпроизводители перекрыли дороги возле переходов на польско-украинской границе, заблокировав въезд грузовиков с украинским зерном.

«Мы будем это делать как делали фермеры — будем продолжать протестовать до тех пор, пока правительство не признает, что существует проблема, и не сделает что-то на этот счёт», — приводит слова Яцека Сокула Politico.

Акция протеста польских фермеров

globallookpress.com

© Attila Husejnow/Keystone Press Agency

Наплыв украинского зерна также был связан с политикой Брюсселя, который в 2022-м установил беспошлинный режим на ввоз украинских товаров сроком на год. Такая мера была принята «для поддержки украинской экономики» и углубления интеграции страны во внутренний рынок Евросоюза. Это привело к значительному росту объёмов импорта украинской сельхозпродукции в ЕС. По данным Еврокомиссии, ввоз пшеницы с Украины в Евросоюз в 2022-м вырос в десять раз по сравнению с 2021 годом — с 287 тыс. до 2,85 млн т.

Аналогичные протесты прошли в ряде других стран. В результате Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария ввели эмбарго на ввоз украинской сельхозпродукции. Это вынудило Брюссель временно скорректировать свою позицию по данному вопросу. В мае Еврокомиссия запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в перечисленные пять стран.

Однако уже в сентябре ЕК вновь сняла все запреты. Польша, Словакия и Венгрия не согласились с этим решением и объявили о сохранении эмбарго на национальном уровне.

«Отношения никогда не были безоблачными»

По словам аналитиков, в отличие от ситуации с зерном, когда польское руководство отреагировало на протесты фермеров, сейчас власти страны не спешат помочь дальнобойщикам.

В правительстве республики заявили, что соглашение с Украиной было заключено на уровне ЕС, и Польша как член объединения должна его соблюдать до истечения срока действия документа.

Как отметил глава лоббистской группы «Транспорт и логистика Польши» Мацей Вронский, акция дальнобойщиков пришлась на период политической неопределённости.

«Данная акция протеста пришлась на период вакуума в сфере принятия решений, поскольку старое правительство уже уходит, а новое ещё не приступило к своим обязанностям. Это спонтанная акция — люди просто устали», — приводит его слова Politico.

Варшава

globallookpress.com

© Friedemann Kohler/dpa

При этом Вронский подчеркнул, что правительство Польши не может ограничиться объяснением, что эти вопросы решает ЕС, и таким образом уклониться от принятия каких-либо мер. По его словам, задача кабмина заключается в том, чтобы ознакомить Брюссель с существующей проблемой для дальнейшего поиска решения, которое бы устроило как польских перевозчиков, так и украинскую сторону.

В свою очередь, аналитики объясняют причины нынешнего кризиса готовностью украинцев работать за меньшие деньги, чем те же поляки.

«Стоимость рабочей силы на Украине намного ниже, чем в Польше. Польские дальнобойщики не будут работать за те деньги, за которые соглашаются украинцы. В результате украинцы создают неконкурентные условия для поляков», — пояснил в разговоре с RT президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Со своей стороны, политолог Юрий Бондаренко обратил внимание на то, что украинские дальнобойщики сегодня во многом заняли ту нишу в ЕС, которую после вступления в Евросоюз захватили поляки.

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«Польские перевозчики привыкли получать выгоду, пользуясь тем, что их услуги дешевле, чем в Западной Европе. Де-факто они обслуживали всю Западную Европу и получали большие деньги, в том числе за поездки в Россию и на Украину. И теперь им конкуренты в виде украинцев совершенно не нужны», — пояснил аналитик в комментарии RT.

Он выразил уверенность, что поляки в этом вопросе не уступят и будут стоять «до тех пор, пока украинцы не предложат более комфортные условия». Однако и украинская сторона не готова к компромиссам, считает Бондаренко.

«Украинское общество поверило в свою исключительность. Что им всем должны помогать, всячески содействовать, в том числе и Польша. Поэтому они ни на какие уступки не пойдут. Конфликт далёк от разрешения», — утверждает эксперт.

Николай Межевич полагает, что готовность Варшавы идти на радикальные меры и обострение отношений с Киевом в вопросе с зерном во многом была связана с приближением выборов. Однако он не исключил, что подобные конфликты между двумя странами будут возникать и в дальнейшем.

«Выборы в Польше — это всегда обострение двусторонних отношений, поиск виноватых среди соседей. Однако польско-украинские отношения никогда не были безоблачными. Поэтому при любом спорном вопросе и минимальном обострении там всегда есть шансы на разрастание конфликта. Что касается экономических споров, то они носят естественный характер. И если не будет постоянно действующего механизма для их преодоления, то Украина и Польша будут выяснять отношения между собой непрерывно», — резюмировал специалист.