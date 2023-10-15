На распутье: к каким политическим последствиям могут привести парламентские выборы в Польше

15 октября в Польше проходят парламентские выборы. По данным соцопросов, лидеры гонки — правящая партия «Право и справедливость» и крупнейшее оппозиционное объединение «Гражданская коалиция». При этом предварительный мониторинг показал, что вряд ли какая-то из ведущих политсил сможет получить абсолютное большинство голосов, и поэтому, скорее всего, после выборов начнётся формирование парламентской коалиции, считают аналитики. Они отмечают, что предстоящие выборы в Польше имеют большое значение не только для страны, которая переживает экономический спад, но и для Украины, которая получает помощь от польских партнёров. Впрочем, с точки зрения специалистов, курс Варшавы по отношению к Москве останется прежним вне зависимости от результатов голосования.

В воскресенье, 15 октября, в Польше проходят парламентские выборы. По их результатам будут избраны 460 депутатов и 100 сенаторов. Судя по результатам соцопросов, лидеры гонки — правящая консервативная партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) и крупнейшее оппозиционное объединение экс-премьера и бывшего главы Евросовета Дональда Туска «Гражданская коалиция».

При этом, как подчёркивают аналитики, ни одной из наиболее популярных политсил всё же не удалось набрать абсолютного большинства голосов респондентов. Таким образом, нельзя исключать, что после выборов может быть сформирована парламентская коалиция.

Так, Центр исследования общественного мнения (CBOS) приводит данные опроса среди 1,1 тыс. человек, проведённого 2—11 октября, согласно которым PiS поддержали 35% респондентов, а её главный конкурент — «Гражданская коалиция» — набрал 22% голосов. Евроскептики из «Конфедерации» получили 6%, а «Левые» — 5%.

Чтобы пройти в парламент, партия должна преодолеть минимальный порог в 5%, а коалиция — набрать не менее 8%.

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В свою очередь, авторитетный исследовательский центр Kantar приводит данные другого соцопроса, проведённого 10—12 октября при участии 1,7 тыс. человек. Согласно ему, PiS набрала 31% голосов, а «Гражданская коалиция» — 26%. На 8% поддержки может рассчитывать «Конфедерация» — потенциальный партнёр PiS по коалиции. «Левые» (11%) и «Третий путь» (12%) могут сформировать с командой Туска коалицию объединённой оппозиции.

При этом, как считают социологи, в Польше остаётся достаточно много и тех, кто не определился с выбором, — таких граждан насчитывается 17%. При этом, как ожидается, явка на парламентских выборах будет рекордно высокой: 87% опрошенных заявили, что планируют принять участие в голосовании.

Кроме того, регионы, в которых явка будет высокой, получат денежные выплаты на соцпрограммы, заявил глава PiS Качиньский на встрече с избирателями.

Напряжённая кампания

В преддверии голосования в Польше развернулась довольно ожесточённая предвыборная кампания.

Так, 1 октября партия «Гражданская платформа», которая входит в оппозиционное объединение «Гражданская коалиция», организовала марш, который собрал, по данным Дональда Туска, более 1 млн участников. В ходе мероприятия политсила обвинила правящую партию PiS в многочисленных нарушениях закона, в том числе в стремлении вывести страну из Европейского союза и финансовых махинациях. Однако партия власти все претензии отвергает.

«Мы встаём на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства. Это наше время», — цитирует ТАСС Туска, назвавшего марш «символом возрождения».

1 октября партия «Гражданская платформа» организовала марш

globallookpress.com

© Attila Husejnow

В свою очередь, 4 октября замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил руководство Евросоюза в сотрудничестве с оппозицией и во вмешательстве в парламентские выборы. По его словам, брюссельские чиновники «создают проблемы правительству».

Спустя два дня Дональд Туск выступил с утверждением, что лидер правящей партии Качиньский в случае победы его политсилы на выборах намерен вывести Польшу из состава Евросоюза. При этом, как утверждает Туск, сейчас до 80% поляков одобряют членство страны в ЕС.

В свою очередь, генерал польской армии Пётр Пытель 14 октября выдвинул предположение, что если PiS проиграет выборы, то она может запустить «силовой вариант» с помощью армейских командиров, прошедших через тероборону.

В тот же день экс-президент Польши Лех Валенса в интервью французскому журналу Point и вовсе заявил о риске гражданской войны в стране. Он назвал ситуацию серьёзной, не исключив массовых протестов с применением оружия.

«Ситуация непростая»

Как отмечают эксперты, парламентские выборы в Польше имеют большое значение не только для самой страны, которая из-за экономического спада переживает не лучшие времена, но и для соседней Украины, которая получает помощь от польских партнёров.

«Важность предстоящих выборов обусловлена тем, что Польша по большому счёту стоит на распутье. Будет ли она проводить курс либерализации во внутренней политике или продолжит быть консервативной? При PiS Польша получила репутацию европейского ретрограда, который сохраняет традиционные ценности и не принимает ультралевые либеральные новшества. Если к власти придёт оппозиция, она будет куда более договороспособной для Брюсселя. От этого подхода также зависит и дальнейшая помощь Украине», — пояснил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

По его словам, «Гражданская платформа» и «Гражданская коалиция» выступают за нормализацию отношений с Украиной на фоне «зернового скандала» и отказа Варшавы передавать Киеву свои вооружения. В то время как энтузиазм PiS относительно военной помощи Киеву «значительно поутих».

«Электорат оппозиционных сил — это прежде всего городское население, причём проживающее преимущественно в западных регионах. Среднестатистический портрет избирателя «Гражданской коалиции» более урбанизирован, не столь традиционен, как избиратель партии PiS — в основном жители восточной Польши. Оппозиционный электорат видит в Украине не угрозу сельскому хозяйству Польши, а возможность для реализации геополитических интересов государства. Поэтому «Гражданская коалиция» в случае победы будет более аккуратно подходить к выстраиванию отношений с Киевом», — считает Семибратов.

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Впрочем, даже при новом польском правительстве отношения Варшавы и киевского режима уже не будут такими идиллическими, какими их пытались представлять ещё недавно, считает посол России в Польше Сергей Андреев.

«Никакое правительство Польши, которое будет сформировано по итогам выборов, естественно, от поддержки Украины в её противостоянии России не откажется, но атмосфера общая в польско-украинских отношениях, конечно, уже не будет такой идиллической, как её пытались представить в прошлом году, когда президент Польши ездил на Украину, обнимался с Зеленским и обещал «жить вместе, без границ» и всё такое прочее», — сказал Андреев в эфире Первого канала.

Что касается России, то, как полагает Евгений Семибратов, политика Польши после парламентских выборов вне зависимости от их итогов останется недружественной по отношению к РФ.

«И PiS, и оппозиционные силы придерживаются исключительно антироссийской риторики», — констатировал Семибратов.

Схожего мнения придерживается президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Он уверен, что отношения Варшавы и Москвы не изменятся в обозримой перспективе при любой партийно-политической коалиции в Польше.

«Если даже «Гражданская коалиция» придёт к власти, это такие же антироссийски настроенные люди. Единственное отличие от PiS — это то, что оппозиция намерена оказывать давление на Москву не напрямую из Варшавы, а через Брюссель», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Заседание сейма Польши

При этом Межевич считает, что у правящей партии и оппозиции «равные шансы на победу».

«Однако стоит учитывать, что за годы правления PiS многие избиратели захотели обновления власти, тем более что сейчас и экономическая ситуация в стране непростая, а уровень жизни поляков снижается. И правящая партия в таких условиях теряет своих сторонников, которые устали от долгого правления этой политической силы», — заключил аналитик.