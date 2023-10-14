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Генерал Пытель: PiS запустит силовой вариант в случае поражения на выборах

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Правящая партия Польши «Право и справедливость» в случае поражения на выборах может запустить силовой вариант, заявил генерал польской армии Пётр Пытель.

«Кажется, что генерал Анджейчак не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае её поражения на выборах», — цитирует Пытеля Gazeta Wyborcza.

По его словам, данные действия должны были бы осуществляться с помощью армейских командиров, прошедших через тероборону.

Он отметил, что этих командиров можно контролировать с политического уровня.

Ранее сообщалось, что опрос среди поляков показал, что ближайшие парламентские выборы в республике могут привести к власти партию «Конфедерация», если она подпишет соглашение с партией «Право и справедливость».

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