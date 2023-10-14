Генерал Пытель: PiS запустит силовой вариант в случае поражения на выборах
«Кажется, что генерал Анджейчак не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае её поражения на выборах», — цитирует Пытеля Gazeta Wyborcza.
По его словам, данные действия должны были бы осуществляться с помощью армейских командиров, прошедших через тероборону.
Он отметил, что этих командиров можно контролировать с политического уровня.
Ранее сообщалось, что опрос среди поляков показал, что ближайшие парламентские выборы в республике могут привести к власти партию «Конфедерация», если она подпишет соглашение с партией «Право и справедливость».