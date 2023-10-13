CNN: граждане Польши больше не хотят видеть в стране украинских беженцев

Поляки устали от помощи Украине и тех беспорядков, которые устраивают украинские беженцы, говорится в материале CNN.

Отмечается, что среди жителей республики часто стали встречаться призывы прекратить помощь Киеву, а на политической арене антиукраинские партии получают поддержку.

Опрос среди поляков показал, что ближайшие парламентские выборы в республике могут привести к власти партию «Конфедерация», если она подпишет соглашение с популистской правящей партией «Право и справедливость». Именно такой сценарий станет худшим исходом для Украины и Запада, утверждает автор публикации.

Обе партии выступают против помощи ВСУ, что получает поддержку от граждан Польши, которые «устали» от украинцев: они «чувствуют себя здесь слишком по-домашнему» и «угрожают местному населению».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Владимира Зеленского быть благодарным за то, что республика приютила миллионы украинских граждан.

Перевод статьи подготовило Ино ТВ.