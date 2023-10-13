CNN: граждане Польши больше не хотят видеть в стране украинских беженцев
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Отмечается, что среди жителей республики часто стали встречаться призывы прекратить помощь Киеву, а на политической арене антиукраинские партии получают поддержку.
Опрос среди поляков показал, что ближайшие парламентские выборы в республике могут привести к власти партию «Конфедерация», если она подпишет соглашение с популистской правящей партией «Право и справедливость». Именно такой сценарий станет худшим исходом для Украины и Запада, утверждает автор публикации.
Обе партии выступают против помощи ВСУ, что получает поддержку от граждан Польши, которые «устали» от украинцев: они «чувствуют себя здесь слишком по-домашнему» и «угрожают местному населению».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Владимира Зеленского быть благодарным за то, что республика приютила миллионы украинских граждан.
Перевод статьи подготовило Ино ТВ.