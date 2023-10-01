В Варшаве призвали Зеленского быть благодарным за убежище для украинцев
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в публикации газеты Dziennik Gazeta Prawna.
Кроме того, он посоветовал Киеву не доверять Берлину, ведь Германия «всегда будет желать достичь хороших отношений с Россией» при помощи центральноевропейских государств.
«Именно Польша приняла под своей крышей несколько миллионов украинцев. Мы больше всего помогли в тот момент, когда немцы хотели отправить в осаждённый Киев 5 тыс. касок», — добавил Моравецкий.
Премьер подчеркнул, что Польша намерена защищать сельское хозяйство страны от украинских агроолигархов.
Ранее украинский политолог Виталий Кулик заявил, что беженцы с Украины, получив гражданство и избирательные права в Польше, смогут влиять на политику Варшавы и лоббировать интересы Киева.