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В Варшаве призвали Зеленского быть благодарным за убежище для украинцев

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Владимира Зеленского быть благодарным за то, что республика приютила миллионы украинских граждан.
В Варшаве призвали Зеленского быть благодарным за убежище для украинцев
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в публикации газеты Dziennik Gazeta Prawna.

Кроме того, он посоветовал Киеву не доверять Берлину, ведь Германия «всегда будет желать достичь хороших отношений с Россией» при помощи центральноевропейских государств.

«Именно Польша приняла под своей крышей несколько миллионов украинцев. Мы больше всего помогли в тот момент, когда немцы хотели отправить в осаждённый Киев 5 тыс. касок», — добавил Моравецкий.

Премьер подчеркнул, что Польша намерена защищать сельское хозяйство страны от украинских агроолигархов.

Ранее украинский политолог Виталий Кулик заявил, что беженцы с Украины, получив гражданство и избирательные права в Польше, смогут влиять на политику Варшавы и лоббировать интересы Киева.

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