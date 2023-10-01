Политолог Кулик: украинцы с гражданством Польши будут влиять на её политику

Беженцы с Украины, получив гражданство и избирательные права в Польше, смогут влиять на политику Варшавы и лоббировать интересы Киева, заявил украинский политолог Виталий Кулик.

Об этом информирует польский портал Kresy.pl.

Политолог отметил, что срок получения гражданства их эмигрантами составляет до пяти лет.

«И тогда мы получим как минимум несколько сотен тысяч польских граждан украинского происхождения», — говорится в публикации.

По словам Кулика, полякам придётся относиться к таким гражданам серьёзно, потому что они будут избирателями.

Кроме того, он добавил, что такая ситуация может сложиться в Канаде и Германии.

Ранее сообщалось, что Польша и Словакия продолжат поддержку Украины вопреки разногласиям.

Также в Белом доме назвали Польшу «огромным» помощником Украины.