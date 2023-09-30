Столтенберг: Польша и Словакия продолжат поддержку Украины вопреки разногласиям
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Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.
«Я ожидаю, я уверен, что Украина и Польша найдут способ решить все разногласия, которые мешают военной поддержке Украины», — добавил он.
Столтенберг подчеркнул, что каким бы ни было правительство в Словакии, НАТО продолжит сотрудничать на встречах блока.
Отмечается, что высказывание генсека Североатлантического альянса сделано на фоне жёстких высказываний Варшавы в адрес Украины.
Ранее экс-премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что передача оружия Киеву приносит только убийства.