В Польше пообещали регионам с высокой явкой на выборах денежные награды
- Gettyimages.ru
Он отметил, что в Польше явка на выборах обычно ниже, чем в других европейских странах.
«Тот район, где будет самая большая явка, получит миллион злотых на социальные программы и миллион злотых на ремонт пожарного депо, а если его нет, то на ремонт какого-либо другого общественного здания», — цитирует Качиньского РИА Новости.
Политик, добавил, что регионам, явка в которых превысит 60%, будут направлены по 250 тыс. злотых на общественные программы.
Ранее сообщалось, что опрос среди поляков показал, что ближайшие парламентские выборы в республике могут привести к власти партию «Конфедерация», если она подпишет соглашение с популистской правящей партией «Право и справедливость».
Обе партии выступают против помощи ВСУ, что получает поддержку от граждан Польши, которые «устали» от украинцев: они «чувствуют себя здесь слишком по-домашнему» и «угрожают местному населению».
До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Владимира Зеленского быть благодарным за то, что республика приютила миллионы украинских граждан.