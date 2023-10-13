Польские регионы с высокой явкой на выборах получат денежные выплаты на соцпрограммы, заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский на встрече с избирателями.

Он отметил, что в Польше явка на выборах обычно ниже, чем в других европейских странах.

«Тот район, где будет самая большая явка, получит миллион злотых на социальные программы и миллион злотых на ремонт пожарного депо, а если его нет, то на ремонт какого-либо другого общественного здания», — цитирует Качиньского РИА Новости.

Политик, добавил, что регионам, явка в которых превысит 60%, будут направлены по 250 тыс. злотых на общественные программы.

Ранее сообщалось, что опрос среди поляков показал, что ближайшие парламентские выборы в республике могут привести к власти партию «Конфедерация», если она подпишет соглашение с популистской правящей партией «Право и справедливость».

Обе партии выступают против помощи ВСУ, что получает поддержку от граждан Польши, которые «устали» от украинцев: они «чувствуют себя здесь слишком по-домашнему» и «угрожают местному населению».

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Владимира Зеленского быть благодарным за то, что республика приютила миллионы украинских граждан.