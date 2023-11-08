Politico: польские водители разоряются из-за конкуренции с украинцами

Польские дальнобойщики проводят протесты на границе с Украиной из-за проигрыша в конкуренции с украинскими перевозчиками ввиду низкой цены на их услуги.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, украинцы перевозят грузы внутри самой Польши и занимаются перевозками из неё в третьи страны.

«Это спонтанная акция, люди просто решили, что с них хватит», — сказал президент польской отраслевой организации Transport i Logistyka Polska Мацей Вроньский.

Ранее стало известно, что польские перевозчики начали блокирование автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной.

Позже посол Украины в Польше Василий Зварич назвал данный шаг ударом в спину Украине.