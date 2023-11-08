RT в Telegram
Подпишись

Politico: польские водители разоряются из-за конкуренции с украинцами

Короткая ссылка
Польские дальнобойщики проводят протесты на границе с Украиной из-за проигрыша в конкуренции с украинскими перевозчиками ввиду низкой цены на их услуги.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, украинцы перевозят грузы внутри самой Польши и занимаются перевозками из неё в третьи страны.

«Это спонтанная акция, люди просто решили, что с них хватит», — сказал президент польской отраслевой организации Transport i Logistyka Polska Мацей Вроньский.

Ранее стало известно, что польские перевозчики начали блокирование автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной.

Позже посол Украины в Польше Василий Зварич назвал данный шаг ударом в спину Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить