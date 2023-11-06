RMF: польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной

Польские перевозчики начали блокирование автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, информирует радиостанция RMF FM.

«Несколько десятков перевозчиков начали после полудня блокаду трёх польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и в Корчеве», — говорится в публикации.

По данным радиостанции, протестующие стремятся ввести коммерческие разрешения для перевозчиков с Украины, а также снизить их количество.

Отмечается, что польские перевозчики заблокировали КПП при помощи своих автомобилей. Они пропускают только легковые машины, а также автобусы и транспортные средства, перевозящие животных и гуманитарную помощь.

Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявила, что польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе.