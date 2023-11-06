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RMF: польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной

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Польские перевозчики начали блокирование автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, информирует радиостанция RMF FM.
RMF: польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Несколько десятков перевозчиков начали после полудня блокаду трёх польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и в Корчеве», — говорится в публикации. 

По данным радиостанции, протестующие стремятся ввести коммерческие разрешения для перевозчиков с Украины, а также снизить их количество.

Отмечается, что польские перевозчики заблокировали КПП при помощи своих автомобилей. Они пропускают только легковые машины, а также автобусы и транспортные средства, перевозящие животных и гуманитарную помощь.

Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявила, что польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе.

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