RMF: польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной
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«Несколько десятков перевозчиков начали после полудня блокаду трёх польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и в Корчеве», — говорится в публикации.
По данным радиостанции, протестующие стремятся ввести коммерческие разрешения для перевозчиков с Украины, а также снизить их количество.
Отмечается, что польские перевозчики заблокировали КПП при помощи своих автомобилей. Они пропускают только легковые машины, а также автобусы и транспортные средства, перевозящие животных и гуманитарную помощь.
Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявила, что польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе.