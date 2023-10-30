RT в Telegram
Подпишись

Польские перевозчики могут перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной

Короткая ссылка
Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявила, что польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе.
Польские перевозчики могут перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Halkin

«3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе», — сообщает ассоциация в Telegram.

Подчёркивается, что в этот раз польские перевозчики намерены перекрыть все имеющиеся въезды с Украины на территорию Польши. Ожидается, что акция продлится два месяца.

Ассоциация отмечает, что основная причина таких действий связана с обострением конкуренции «после либерализации условий перевозок между Украиной и странами Европейского союза».

Ранее Михаил Подоляк, советник руководителя офиса Зеленского, заявлял, что Киев будет считать Варшаву близким другом лишь до окончания боевых действий, а затем между странами начнётся конкуренция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить