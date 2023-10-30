Польские перевозчики могут перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявила, что польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе.

«3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе», — сообщает ассоциация в Telegram.

Подчёркивается, что в этот раз польские перевозчики намерены перекрыть все имеющиеся въезды с Украины на территорию Польши. Ожидается, что акция продлится два месяца.

Ассоциация отмечает, что основная причина таких действий связана с обострением конкуренции «после либерализации условий перевозок между Украиной и странами Европейского союза».

Ранее Михаил Подоляк, советник руководителя офиса Зеленского, заявлял, что Киев будет считать Варшаву близким другом лишь до окончания боевых действий, а затем между странами начнётся конкуренция.