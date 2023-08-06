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Подоляк: Польша прекратит быть «близким другом» Киева после окончания СВО

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире телеканала «Дом», что Киев будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнётся конкуренция.

Об этом информирует ТАСС.

«Конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки», — сказал Подоляк.

При этом он подчеркнул, что Киев будет «жёстко» защищать свои интересы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия между Украиной и Польшей будут только расти.

Кроме того, замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений с Украиной из-за дипломатического скандала.

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