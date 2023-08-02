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Песков считает, что разногласия между Украиной и Польшей будут только расти

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Разногласия и противоречия между Варшавой и Киевом будут только нарастать со временем.
Песков считает, что разногласия между Украиной и Польшей будут только расти
  • РИА Новости

Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

По его словам, у поляков накопилось много претензий к Украине, а разные исторические события между ними наложили отпечаток на нынешний характер их взаимоотношений.

«Поэтому там очень много противоречий, и эти противоречия будут только расти», — добавил Песков.

Также он назвал сложной исторической субстанцией отношения между Украиной и Польшей.

Ранее МИД Польши заявил, что Варшава ожидает от Киева, что Украина впредь будет воздерживаться от высказываний и действий, которые вредят отношениям обеих стран.

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