Песков считает, что разногласия между Украиной и Польшей будут только расти
- РИА Новости
Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
По его словам, у поляков накопилось много претензий к Украине, а разные исторические события между ними наложили отпечаток на нынешний характер их взаимоотношений.
«Поэтому там очень много противоречий, и эти противоречия будут только расти», — добавил Песков.
Также он назвал сложной исторической субстанцией отношения между Украиной и Польшей.
Ранее МИД Польши заявил, что Варшава ожидает от Киева, что Украина впредь будет воздерживаться от высказываний и действий, которые вредят отношениям обеих стран.