МИД Польши ожидает, что Украина впредь не будет допускать вредящих отношениям высказываний

Польша ожидает от Украины, что она впредь будет воздерживаться от высказываний и действий, которые вредят отношениям Киева и Варшавы. Об этом заявил МИД республики.

Ведомство сообщило, что Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной.

«Польша ждёт от Украины готовности принять её позицию, в частности по вопросу охраны польского сельского хозяйства, но также и по другим вопросам. Эта позиция была передана сегодня поверенному в делах Украины в Варшаве», — цитирует МИД ТАСС.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил об ухудшении отношений с Украиной после высказываний министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы и вызова польского посла в МИД Украины в связи с этим.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал инцидент с вызовом посла республики в МИД Украины.