Узнать больше

МИД Польши ожидает, что Украина впредь не будет допускать вредящих отношениям высказываний

Короткая ссылка
Польша ожидает от Украины, что она впредь будет воздерживаться от высказываний и действий, которые вредят отношениям Киева и Варшавы. Об этом заявил МИД республики.
МИД Польши ожидает, что Украина впредь не будет допускать вредящих отношениям высказываний
  • AP

Ведомство сообщило, что Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной.

«Польша ждёт от Украины готовности принять её позицию, в частности по вопросу охраны польского сельского хозяйства, но также и по другим вопросам. Эта позиция была передана сегодня поверенному в делах Украины в Варшаве», — цитирует МИД ТАСС.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил об ухудшении отношений с Украиной после высказываний министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы и вызова польского посла в МИД Украины в связи с этим.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал инцидент с вызовом посла республики в МИД Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить