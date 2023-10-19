В поисках коалиции: как парламентские выборы в Польше могут повлиять на ситуацию в стране

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» (PiS) рассматривает возможность создания парламентской коалиции с Польской крестьянской партией, заявил министр сельского хозяйства страны Роберт Телус. По результатам выборов PiS утратила подавляющее большинство в сейме и теперь вынуждена искать партнёров для формирования кабмина. Между тем Польская крестьянская партия, как и ряд других объединений, уже исключила возможность союза с PiS. По словам аналитиков, если ни правящая партия, ни оппозиция не смогут создать коалицию, страну могут ждать повторные выборы.

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» (PiS) рассматривает возможность создания коалиции с Польской крестьянской партией (PSL), заявил журналистам министр сельского хозяйства страны Роберт Телус.

«Мы открыты для переговоров. С «крестьянами» (Польской крестьянской партией. — RT) можно разговаривать», — сказал Телус.

По его словам, PiS готова сотрудничать со всеми политическими силами, имеющими сходную «национальную программу».

Напомним, «Право и справедливость» по итогам прошедших 15 октября парламентских выборов получила больше всего голосов — 35,38%. В связи с этим президент Польши Анджей Дуда сообщил, что намерен предложить PiS сформировать новое правительство.

«Обычаем в Польше до сих пор было то, что победившая формация формировала правительство. Не думаю, что сейчас что-то должно измениться. Это моя позиция», — цитирует Дуду РИА Новости.

Однако результаты голосования для PiS оказались хуже, чем в 2019 году (43,59%), из-за чего в новом составе сейма «Право и справедливость» будет иметь лишь 194 депутатских кресла из 460. Это не позволит ей вновь сформировать однопартийное правительство, поэтому сейчас PiS вынуждена искать союзников для создания коалиционного кабинета министров.

Анджей Дуда

AP

Между тем в PSL уже заявили, что не намерены идти на союз с правящей партией.

«Никаких переговоров с PiS не будет... PiS готова покупать политиков, но таких политиков в Польской крестьянской партии они не найдут», — подчеркнула заместитель лидера Польской крестьянской партии Урсула Паславская в эфире телеканала TVN24.

PSL участвовала в выборах в составе центристского блока «Третий путь» (TD), который в общей сложности смог заручиться поддержкой 14,4% избирателей. В руководстве TD также заявили, что не пойдут на коалицию с PiS. Об этом 16 октября сообщил лидер объединения Владислав Косиняк-Камыш.

«Те, кто за нас голосовал, хотят смены правительства, отстранения PiS от власти», — объяснил он свою позицию.

Отказались от коалиции с правящей партией и националисты из блока «Конфедерация свободы и независимости», который набрал 7,16% голосов.

«Мы обещали, что не будем вступать в коалицию ни с PiS, ни с «Гражданской платформой», и мы сдержим слово. Что касается голосования в сейме по конкретным проектам, мы будем голосовать в соответствии с общественными интересами», — заявил лидер «Конфедерации» Кшиштоф Босак в эфире RMF24.

По мнению президента Ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, публичные заявления представителей партий о невозможности союза c PiS не являются гарантией, что они не изменят свою позицию в будущем.

«Тот факт, что партии сейчас отказались от коалиции, не означает, что это их окончательное решение. На публику оппозиционные партии могут говорить одно, но по закрытым каналам они могут передавать PiS другую информацию. Например, не исключено, что они поставили PiS определённые условия для формирования коалиции», — сказал политолог в беседе с RT.

Возвращение Туска

По словам экспертов, если PiS не сможет сформировать кабинет, то президент страны Анджей Дуда поручит сделать это оппозиции.

Оппозиционная праволиберальная «Гражданская коалиция» (КО) во главе с экс-премьером Польши Дональдом Туском, который ранее также возглавлял Европейский совет, заняла на выборах второе место, набрав 30,7%. Таким образом, эта политическая сила укрепила свои позиции в парламенте — на выборах 2019 года она получила 27,4%.

Вице-председатель «Гражданской коалиции» Цезарий Томчик уже сообщил, что КО намерена выдвинуть Туска на пост премьер-министра.

«Дональд Туск является естественным кандидатом на пост премьер-министра, — сказал Томчик. — Мы хотим, чтобы коалиционные переговоры состоялись как можно скорее. Мы поддерживаем связь с лидерами других группировок».

Дональд Туск

© AP Photo/Petr David Josek

Сам Туск заявил, что оппозиционные партии «находятся в постоянном контакте и готовы взять ответственность за управление страной в любой момент». По его словам, поляки «ждут первых решений, которые станут последствиями выборов».

Как отмечают аналитики, КО могла бы войти в коалицию с «Третьим путём» и «Левыми», которые получили по итогам выборов 8,61% голосов. Вместе с тем специалисты считают, что подобный союз будет нестабильным в силу идеологических разногласий между тремя этими объединениями.

«Если эти партии не поддержали PiS, это ещё не означает, что они смогут объединиться с «Гражданской коалицией». У оппозиционных партий очень разнородная идеология. Но даже если им и удастся скооперироваться, такая коалиция вряд ли будет устойчивой. В принципе, возможность у Дональда Туска сформировать правительство есть, но на данный момент непонятно, будет ли оно работоспособным», — сказал Николай Межевич.

Аналитик добавил, что в случае создания такой коалиции новое правительство столкнётся с ситуацией, при которой PiS будет иметь «блокирующий пакет» в парламенте по основным решениям, что осложнит работу кабмина.

«Поляризация польского общества»

Согласно закону, первое заседание нового состава сейма должно состояться в течение 30 дней после выборов. Замминистра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич, представляющий PiS, сообщил, что это может произойти 13 или 14 ноября. Политик также предположил, что новый кабмин будет сформирован к 25 декабря.

Парламент Польши

© AP Photo / Alik Keplicz

Однако, как отмечают аналитики, Польша может столкнуться с ситуацией, при которой политические партии не смогут между собой договориться для утверждения в сейме нового состава кабмина. В этом случае, пояснил Николай Межевич, республику «будут ожидать вторые выборы».

«Польша столкнулась с расколом в обществе. Но поляки не будут рисковать государством и в крайнем случае инициируют новые выборы, чтобы сделать переигровку. Если обе команды неработоспособны, надо набрать новых игроков», — говорит специалист.

При этом одним из важных итогов выборов Межевич назвал ослабление влияния PiS, которая находится у власти с 2015 года.

Также по теме На распутье: к каким политическим последствиям могут привести парламентские выборы в Польше 15 октября в Польше проходят парламентские выборы. По данным соцопросов, лидеры гонки — правящая партия «Право и справедливость» и...

«Процесс сокращения влияния партии PiS носит долгосрочный характер. Тем не менее снижаться это влияние будет очень медленно, обвала не будет», — считает Межевич.

В свою очередь, политолог Юрий Бондаренко полагает, что тот раскол в польском обществе, который продемонстрировали прошедшие выборы, будет сохраняться и в будущем.

«Лично мне кажется, что этот внутрипольский кризис будет продолжаться, он не закончится после выборов, поскольку эти маленькие партии слишком далеки друг от друга идеологически, чтобы с кем-то объединиться. Поляризация польского общества продолжается и усиливается, она никуда не денется. Во что это выльется, предсказать трудно», — отметил специалист в комментарии RT.

При этом Бондаренко подчеркнул, что «внутриполитические дрязги не отразятся на внешней политике Польши, разве что при Туске Варшава не будет разжигать конфронтацию с Берлином, как это делали в PiS».