Мэр Киева Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки.

Об этом Кличко сказал в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.

На вопрос журналистки о том, удивлён ли Кличко падением рейтингов Зеленского, мэр Киева ответил отрицательно.

«Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Зеленский платит за ошибки, которые он совершил», — подчеркнул он.

Ранее Кличко заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье для издания The Economist рассказал правду о патовой для украинской армии ситуации на фронте.