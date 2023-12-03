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Мэр Киева Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки.
Мэр Киева Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Об этом Кличко сказал в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.

На вопрос журналистки о том, удивлён ли Кличко падением рейтингов Зеленского, мэр Киева ответил отрицательно.

«Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Зеленский платит за ошибки, которые он совершил», — подчеркнул он.

Ранее Кличко заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье для издания The Economist рассказал правду о патовой для украинской армии ситуации на фронте.

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