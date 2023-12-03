Мэр Киева Кличко: Залужный рассказал правду о патовой для ВСУ ситуации на фронте

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в своей статье для издания The Economist рассказал правду о патовой для украинской армии ситуации на фронте.

Об этом Кличко сказал в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.

«Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счёте он несёт ответственность», — подчеркнул мэр Киева.

Он добавил, что вечно лгать народу Украины и западным партнёрам о реальной ситуации на фронте не получится.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в интервью Залужный хотел призвать Киев и Вашингтон признать правду о грядущем поражении Украины.