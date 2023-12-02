«Растущее недовольство»: как развивается транспортный кризис на границе Украины с Польшей и Словакией

Вслед за польскими активистами к блокировке украинских фур на границе с Украиной присоединился и Союз автоперевозчиков Словакии, который уже обвинили в связях с Россией. Однако протестующие отвергли подобные обвинения, подчеркнув, что они «дистанцируются от политики». По их словам, цель протестов — защита рынка автоперевозок Словакии и желание добиться от Еврокомиссии отмены льгот для украинских перевозчиков. Между тем появилась информация о том, что более 1 тыс. автомобилей скопилось также на венгерско-украинской границе. По мнению экспертов, всё это отражает общий тренд, когда население ЕС «устало от мер по поддержке киевского режима».

В Словакии Союз автоперевозчиков с 1 декабря начал бессрочную акцию протеста и заблокировал пункт пропуска на границе с Украиной, сообщила украинская государственная пограничная служба.

«По информации словацких пограничников, в 16:05 (17:05 мск. — RT.) на территории Словакии начато блокирование движения грузовиков через пункт пропуска «Вышне-Немецке», смежный с украинским пунктом пропуска «Ужгород». Акцию, сроки которой пока неизвестны, проводят представители Союза перевозчиков Словакии», — говорится в сообщении.

При этом в заявлении погранслужбы уточняется, что ограничения не коснутся поставок гуманитарной помощи, живых животных, топлива и охлаждённой продукции. Блокировке движения также не будут подвергаться легковые автомобили и автобусы.

Ранее Союз автоперевозчиков Словакии предупредил о своём намерении провести акцию протеста на КПП у границы с Украиной, чтобы добиться от Еврокомиссии восстановления ранее отменённой системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Представители словацкой организации заявляли, что цель акции — защита рынка автоперевозок своей страны.

Несмотря на такую аргументацию, в адрес протестующих из Союза автоперевозчиков Словакии поступило обвинение в связях с Россией. В эфире одного из местных телеканалов представитель другой крупной ассоциации перевозчиков Павол Пьештянский выступил с утверждением, что «люди, блокирующие границы», якобы связаны с российскими властями.

Однако словацкие протестующие отрицают такого рода обвинения — соответствующее заявление руководство профобъединения опубликовало на своей странице в Facebook*.

«Союз автоперевозчиков Словакии категорически дистанцируется от политики и мнений, что мы связаны с Россией», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом власти Словакии заявили, что «уважают право перевозчиков» бастовать на границе с Украиной — об этом говорится в сообщении словацкого Минтранса от 29 ноября. Вместе с тем, как следует из заявления Минтранса, Братислава добилась от местных перевозчиков обещания «не слишком нарушать жизнь населения восточной Словакии» во время протестов.

Ранее на фоне начавшихся волнений среди словацких перевозчиков правительство страны расширило список эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины «с учётом охраны интересов» Словацкой Республики и необходимости не допустить «серьёзных сбоев» в экономике страны. Список запрещённых для ввоза продуктов увеличился на десять наименований: к ранее запрещённым пшенице, кукурузе, рапсу и семенам подсолнечника добавился запрет в том числе на мёд, соевые бобы, ячмень, муку и отруби.

«Скрыть неправильные расчёты Брюсселя»

Напомним, ситуация с фурами, которые следуют через территорию Словакии на Украину, начала обостряться в середине ноября — вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших контрольные пункты пропуска на границе Польши и Украины. Польские перевозчики требуют от правительства инициировать расторжение соглашения с Киевом о перевозках без получения разрешений. Как признал представитель Еврокомиссии Адальберт Янс во время брифинга 30 ноября, причиной протеста польских водителей стало соглашение Киева и Брюсселя по транспорту, которое ликвидировало квоты для украинских дальнобойщиков. 1 декабря представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире украинского телеканала «Рада» заявил, что на украинcко-польской границе в очереди стоят 2,1 тыс. грузовиков.

Между тем РИА Новости, ссылаясь на информацию представителя Закарпатской таможни Виктории Сенгетовской, сообщает, что ещё 1100 автомобилей стоит в очереди на въезд на Украину из Венгрии в пункте пропуска «Чоп — Захонь».

По мнению старшего научного сотрудника Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александра Камкина, ситуация с протестами в Польше и Словакии из-за льгот для украинских перевозчиков, которым разрешено беспрепятственно въезжать на территорию ЕС и передвигаться по союзу, лишь обостряется, поскольку Брюссель не намерен урегулировать возникшую проблему.

«В Еврокомиссии перекладывают ответственность на национальные власти, однако сложности для дальнобойщиков в граничащих с Украиной странах ЕС создало именно руководство европейского объединения. Ведь после заключения соответствующего соглашения между Брюсселем и Киевом украинские перевозчики стали прямыми конкурентами словацких и польских водителей фур. Демпингуя цены, пользуясь исключительными правами на европейском рынке труда, которые предоставила им ЕК в рамках помощи, украинцы фактически вытесняют с рынка своих коллег из Польши и Словакии», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Польско-украинская граница

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Речь идёт о создании Брюсселем благоприятных условий для недобросовестной конкуренции со стороны украинских перевозчиков, считает Камкин.

«Поэтому Словакия и присоединилась к блокировке. Безусловно, это никак не связано с Россией, подобные обвинения абсолютно беспочвенны. Хотя такого рода выпады находятся в абсолютном соответствии антироссийскому нарративу, который раскручивается целым рядом политиков и мейнстримных массмедиа в европейских странах, когда за любыми происшествиями якобы стоит Москва», — отметил эксперт.

В свою очередь, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин пояснил, что заявления о связи протестной акции перевозчиков в Словакии с Россией можно объяснить попыткой «как-то замаскировать недоработки и промахи Брюсселя».

«Выступая с такого рода обвинениями, в Европе пытаются скрыть ошибочные расчёты Брюсселя, которые касаются непредусмотрительных мер по предоставлению льгот украинским перевозчикам, а также неумение руководства ЕС урегулировать кризис, возникший на границе со Словакией и Польшей. Причём это манёвр и тенденция, которые сейчас находятся в информационно-пропагандистском контуре всего западного мира», — сказал аналитик в беседе с RT.

«Растущее недовольство»

Анализируя возможные варианты развития событий на границе Словакии и Украины, Камкин предположил, что словацкое руководство пойдёт навстречу своим автоперевозчикам «в той или иной форме».

«Дело в том, что Словакия с приходом новых властей всё больше выступает с позиции суверенизма: словацкое руководство ранее заявило о прекращении помощи Украине и о том, что оно будет поддерживать, прежде всего, своих граждан», — отметил аналитик.

Польское правительство, которое обеспокоено уровнем популярности среди своего населения, тоже старается прислушиваться «к гласу народа», сказал Камкин.

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© Robert Nemeti/Anadolu

«Варшава уже добилась предварительной договорённости с протестующими об усилении контроля за грузовиками с Украины, а потому вполне вероятно, что, несмотря на давление Брюсселя, правительства Польши и Словакии будут пытаться защищать своих граждан от нечестной конкуренции со стороны украинских перевозчиков, пытаться минимизировать негативные последствия от создавшейся ситуации», — считает эксперт.

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