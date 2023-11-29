Власти Словакии «уважают право перевозчиков» протестовать на границе с Украиной
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«Мы осознаём, какая ситуация сложилась на границе с Украиной, сегодня в ходе переговоров в министерстве мы выслушали требования Союза автоперевозчиков Словакии. Мы с уважением относимся к праву автоперевозчиков на забастовку», — сообщило министерство.
Власти договорились с перевозчиками о том, что в случае протеста они подойдут к нему таким образом, «чтобы слишком не нарушать жизнь населения восточной Словакии».
27 ноября Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах членов объединения заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков.