RT в Telegram
Подпишись

Власти Словакии «уважают право перевозчиков» протестовать на границе с Украиной

Короткая ссылка
Словацкие перевозчики начали протест на границе с Украиной, Минтранс Словакии с уважением относится к их праву на эти акции, заявили в Братиславе.
Власти Словакии «уважают право перевозчиков» протестовать на границе с Украиной
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Nemeti / Anadolu

«Мы осознаём, какая ситуация сложилась на границе с Украиной, сегодня в ходе переговоров в министерстве мы выслушали требования Союза автоперевозчиков Словакии. Мы с уважением относимся к праву автоперевозчиков на забастовку», — сообщило министерство.

Власти договорились с перевозчиками о том, что в случае протеста они подойдут к нему таким образом, «чтобы слишком не нарушать жизнь населения восточной Словакии».

27 ноября Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах членов объединения заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить