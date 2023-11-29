Власти Словакии «уважают право перевозчиков» протестовать на границе с Украиной

Словацкие перевозчики начали протест на границе с Украиной, Минтранс Словакии с уважением относится к их праву на эти акции, заявили в Братиславе.

«Мы осознаём, какая ситуация сложилась на границе с Украиной, сегодня в ходе переговоров в министерстве мы выслушали требования Союза автоперевозчиков Словакии. Мы с уважением относимся к праву автоперевозчиков на забастовку», — сообщило министерство.

Власти договорились с перевозчиками о том, что в случае протеста они подойдут к нему таким образом, «чтобы слишком не нарушать жизнь населения восточной Словакии».

27 ноября Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах членов объединения заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков.