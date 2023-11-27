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Словацкие перевозчики намерены с 1 декабря заблокировать КПП на границе с Украиной

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Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах членов объединения заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков.
Словацкие перевозчики намерены с 1 декабря заблокировать КПП на границе с Украиной
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление союза. 

«В случае, если не будет сдвига в поиске решения, Союз автоперевозчиков Словакии собирается заблокировать переход Вышне Немецке — Ужгород с 1 декабря 2023 года», — отмечается в письме, направленном в крупную словацкую ассоциацию автоперевозчиков.

Ранее на Украине призвали Польшу разблокировать границу для грузовиков.

Также мэр Львова Андрей Садовой потребовал от Польши прекратить «позорную блокаду» и «вернуться к реальности».

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