Словацкие перевозчики намерены с 1 декабря заблокировать КПП на границе с Украиной
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление союза.
«В случае, если не будет сдвига в поиске решения, Союз автоперевозчиков Словакии собирается заблокировать переход Вышне Немецке — Ужгород с 1 декабря 2023 года», — отмечается в письме, направленном в крупную словацкую ассоциацию автоперевозчиков.
Ранее на Украине призвали Польшу разблокировать границу для грузовиков.
Также мэр Львова Андрей Садовой потребовал от Польши прекратить «позорную блокаду» и «вернуться к реальности».