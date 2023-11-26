Мэр Львова Садовой потребовал от Польши прекратить «позорную блокаду»

Мэр Львова Андрей Садовой потребовал от Польши прекратить «позорную блокаду» и «вернуться к реальности».

Он заявил, что вклад Варшавы в «победу Украины» сводится на нет группой лиц, которые блокируют поставки гуманитарного груза в страну, которая «защищает безопасность Европы».

«Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины? Цена слишком высока», — написал Садовой в Facebook*.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики на границе перекрыли поставку важных военных грузов Украине.

По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, к 24 ноября количество фур на границе Польши и Украины приблизилось к 4 тыс.

Замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире новостного телемарафона заявил о перебоях с поставками топлива на фоне перекрытия границы с Польшей.

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