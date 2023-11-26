На Украине сообщили о проблемах с поставкой топлива из-за блокады на границе
«Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как (поставки. — RT) топлива на Украину», — цитирует его РИА Новости.
По словам Дмитрасевича, аграрии при этом могут компенсировать экспортные потери за счёт железнодорожных и морских перевозок.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики на границе перекрыли поставку важных военных грузов Украине.
По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, к 24 ноября количество фур на границе Польши и Украины приблизилось к 4 тыс.
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый призвал подать в суд на Польшу из-за блокады на границе.