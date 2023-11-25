Экс-посол Украины Чалый призвал подать в суд на Польшу из-за блокады на границе
«Даже когда разблокируют (границу. — RT), будут потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери», — сказал он в интервью телеканалу NTA.
Он пояснил, что «друзья» из Европы в первую очередь будут стремиться отстоять свои интересы, что может помешать вступлению Украины в ЕС.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики на границе перекрыли поставку важных военных грузов Украине.
По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, к 24 ноября количество фур на границе Польши и Украины приблизилось к 4 тыс.