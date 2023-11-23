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УНИАН: перевозчики Польши на границе перекрыли поставку военных грузов Украине

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Польские перевозчики на границе перекрыли поставку критически важных военных грузов Украине.
УНИАН: перевозчики Польши на границе перекрыли поставку военных грузов Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет УНИАН.

«Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта», — сказано в материале.

Уточняется, что на границе заблокированы тысячи грузовых автомобилей с топливом, дронами, тепловизорами и медицинскими товарами.

Границу также не могут преодолеть комплектующие для детекторов БПЛА, говорится в материале.

Ранее вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что экономика Украины потеряла свыше €400 млн в связи с блокировкой границы перевозчиками Польши.

Вице-президент польского аналитического центра Warshaw Enterprise Institute Себастьян Стодолак заявил, что польское правительство прислушается к требованиям протестующих перевозчиков на границе с Украиной.

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