УНИАН: перевозчики Польши на границе перекрыли поставку военных грузов Украине
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Об этом пишет УНИАН.
«Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта», — сказано в материале.
Уточняется, что на границе заблокированы тысячи грузовых автомобилей с топливом, дронами, тепловизорами и медицинскими товарами.
Границу также не могут преодолеть комплектующие для детекторов БПЛА, говорится в материале.
Ранее вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что экономика Украины потеряла свыше €400 млн в связи с блокировкой границы перевозчиками Польши.
Вице-президент польского аналитического центра Warshaw Enterprise Institute Себастьян Стодолак заявил, что польское правительство прислушается к требованиям протестующих перевозчиков на границе с Украиной.