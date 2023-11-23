УНИАН: перевозчики Польши на границе перекрыли поставку военных грузов Украине

Польские перевозчики на границе перекрыли поставку критически важных военных грузов Украине.

Об этом пишет УНИАН.

«Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта», — сказано в материале.

Уточняется, что на границе заблокированы тысячи грузовых автомобилей с топливом, дронами, тепловизорами и медицинскими товарами.

Границу также не могут преодолеть комплектующие для детекторов БПЛА, говорится в материале.

Ранее вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что экономика Украины потеряла свыше €400 млн в связи с блокировкой границы перевозчиками Польши.

Вице-президент польского аналитического центра Warshaw Enterprise Institute Себастьян Стодолак заявил, что польское правительство прислушается к требованиям протестующих перевозчиков на границе с Украиной.