Усиление напряжённости: на Украине призвали Польшу разблокировать границу для грузовиков

Мэр Львова Андрей Садовой обратился к властям Польши с призывом снять блокаду КПП на границе с Украиной. Он также назвал протестующих польских перевозчиков группой маргиналов. Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый призвал подавать в суды из-за продолжающейся блокады границы, чтобы компенсировать предпринимателям потери.

Мэр города Львова Андрей Садовой в обращении на польском языке призвал Варшаву снять блокаду с КПП на границе с Украиной.

«Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины? Цена слишком высока», — приводит его слова ТАСС.

Политик также назвал польских дальнобойщиков, перекрывших границу, «группой маргиналов».

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Поляки с 6 ноября блокируют три основных КПП на границе с Украиной: «Ягодин — Дорохуск», «Краковец — Корчева» и «Рава-Русская — Хребене». С 23 ноября участники акции также заблокировали КПП «Медыка — Шегини».

Из-за этого прибывающие с Украины грузовики вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Украинский посол в Польше Василий Зварыч утверждает, что с начала транспортной блокады на границе скончались два украинских водителя. В связи с этим Киев направил Варшаве ноту протеста, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств.

Украинские дальнобойщики ищут объездные пути, что приводит к заторам на дорогах в соседних странах. Переговоры с протестующими пока не привели к каким-либо результатам.

Напомним, польские грузоперевозчики требуют отмены льгот, предоставленных Евросоюзом водителям с Украины, восстановления прежнего порядка обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулирования разрешений, выданных украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

Главы ассоциаций грузоперевозчиков Польши, Венгрии, Чехии, Словакии и Литвы направили в Еврокомиссию и профильным министрам совместное обращение, в котором указывалось, что соглашение между Брюсселем и Киевом, на основании которого украинская сторона может беспрепятственно осуществлять перевозки в ЕС, создало напряжённую ситуацию на европейском рынке. Отмечается, что действие договора наносит ущерб конкурентоспособности автомобильных перевозчиков ЕС, так как после его заключения огромное количество перевозок стали осуществлять именно украинские компании.

В своём заявлении руководители ассоциаций грузоперевозчиков подчёркивали, что предупреждали Брюссель о таком развитии событий, однако их возражения были проигнорированы.

AFP

© Wojtek Radwanski

Ситуация на польско-украинской границе вызвала возмущение в Киеве. Так, бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что власти страны должны подать иск против Варшавы из-за блокады.

«Даже когда разблокируют (границу. — RT), будут огромные потери. Поэтому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери», — сказал он в интервью телеканалу NTA.

Чалый добавил, что «европейские друзья» в первую очередь будут стремиться отстоять свои интересы, что может помешать вступлению Украины в ЕС.

В свою очередь, замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич сообщил, что из-за блокады начались перебои с поставками топлива в страну.

«Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как (ввоз. — RT) топлива на Украину», — цитирует его РИА Новости.

Высказался по этому поводу и Владимир Зеленский. «У нас есть сложности на границе... Я считаю, прежде всего из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. У нас есть этот план», — цитирует его УНИАН.

По словам Зеленского, чиновники работают в этом направлении, а ситуацию на границе спровоцировали «какие-то новые вопросы». Детали плана, который якобы есть у Киева, он не раскрыл.

Стоит отметить, что это не первый конфликт между странами Восточной Европы и Украиной, спровоцированный льготами, которые Еврокомиссия предоставила Киеву в разных сферах.

Так, в сентябре Польша приняла решение сохранить запрет на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго. Аналогичное решение приняли Венгрия и Словакия.

Комментируя ситуацию, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предположил, что «запас дружбы» на почве совместной русофобии между Варшавой и Киевом почти исчерпан.

«Украина и Польша исторически всегда находились в противостоянии», — напомнил собеседник RT.

Что же касается нынешних противоречий, то они вызваны исключительно политическим решением ЕК наделить Украину рядом привилегий, пояснил Оленченко.

«Безусловно, Брюссель и Еврокомиссия несут за это ответственность, так как они предоставили привилегированный режим украинским автоперевозчикам в ущерб польским. Это стало продолжением аналогичной ситуации в сфере импорта украинской сельхозпродукции. Естественно, это будет усиливать напряжённость между двумя странами, учитывая неустойчивую внутриполитическую обстановку в Польше и нестабильность на самой Украине», — заключил политолог.