Конфликт интересов: почему страны Центральной Европы требуют отмены льгот для перевозчиков с Украины

Ассоциации грузоперевозчиков Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии призвали власти Евросоюза расторгнуть транспортное соглашение с Киевом, которое создаёт неравные конкурентные условия. Транспортные компании требуют вернуться к системе выдачи разрешений на перевозку грузов для украинских предприятий, которая была отменена после начала СВО. Аналитики подчёркивают, что льготы, которые Еврокомиссия выделяет Киеву в разных сферах, ведут к разорению европейцев.

Главы ассоциаций грузоперевозчиков пяти стран Центральной и Восточной Европы — ZMPD (Польша), MKFE (Венгрия), Cesmad Bohemia (Чехия), Cesmad (Словакия) и Linavy (Литва) — направили руководству ЕС совместное заявление с призывом расторгнуть транспортное соглашение с Украиной или внести в него существенные изменения из-за неравных конкурентных условий, которое оно создаёт.

Документ адресован председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, комиссару ЕС по транспорту Адине Валеан, комиссару ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретону и министрам транспорта Чехии, Венгрии, Литвы, Словакии и Польши. В заявлении отмечается, что соглашение между ЕС и Украиной, на основании которого украинские перевозчики могут беспрепятственно осуществлять перевозки в ЕС, создало напряжённую ситуацию на европейском рынке. Действие соглашения наносит ущерб конкурентоспособности автомобильных перевозчиков ЕС, так как после его заключения огромное количество перевозок стали осуществлять именно украинские компании, говорится в документе, размещённом на сайте польской ZMPD.

В своём заявлении руководители европейских ассоциаций подчёркивают, что они предупреждали Брюссель о таком развитии событий, однако их возражения были проигнорированы. Теперь европейские перевозчики призывают вернуться к системе выдачи разрешений на перевозку грузов для компаний с Украины, которая была отменена после начала СВО.

Транспортная война

Напомним, что первыми против украинских перевозчиков выступили поляки: с 6 ноября местные дальнобойщики заблокировали три пропускных пункта на границе с Украиной. Водители требуют отмены льгот, предоставленных Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановления прежнего порядка обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулирования разрешений, выданных украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

Забастовка на польско-украинской границе

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© Attila Husejnow

7 ноября издание Politico процитировало в своём материале одного из организаторов протеста Яцека Сокула, владеющего небольшой компанией на востоке Польши. По его словам, украинские водители осуществляют внутренние и внешние перевозки гораздо дешевле польских. По этой причине, как заявил бизнесмен, он вынужден был сократить свой штат водителей на 40% из-за проигрыша в конкуренции украинцам.

13 ноября представители бастующих дальнобойщиков встретилась в приграничном городе Дорогуск с делегациями от правительств Польши и Украины. Однако по итогам этой встречи польские перевозчики заявили, что никаких соглашений достигнуто не было, так как украинская сторона не приняла во внимание их требования.

По мнению обозревателя польского издания Myśl Polska Пшемыслава Пясты, между Польшей и Украиной идёт транспортная война: протестующие требуют «защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы».

18 ноября представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что из-за блокировки КПП поляками в трёх пунктах пропуска на украинской границе скопилось около 2,8 тыс. грузовиков.

Стоит отметить, что это не первый конфликт между Украиной и странами Центральной и Восточной Европы, вызванный льготными условиями, которые Еврокомиссия создала для Киева в разных сферах. В сентябре Венгрия, Словакия и Польша приняли решение сохранить запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.

Представители правительств этих стран заявили, что на такой шаг они вынуждены пойти для защиты интересов своих фермерских хозяйств, которые не могут конкурировать с украинской продукцией, поступающей на их рынки по демпинговым ценам. При этом запрет не распространяется на транзит украинской продукции через их территории.

В Киеве крайне болезненно отреагировали на решение трёх европейских стран. 15 сентября во время телефонного разговора Владимир Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за то, что она не стала продлевать ограничения на экспорт украинской агропродукции, но пообещал, что Украина ответит странам, которые ввели собственные запреты на поставки зерна и других товаров на их рынки.

В свою очередь, замминистра экономики Украины Тарас Качка 18 сентября выдвинул Польше и Венгрии ультиматум, потребовав от них до 22 сентября снять эмбарго на товары украинского производства. В противном случае, по его словам, Украина примет «ответные меры»: Будапешту Качка пообещал не покупать автомобили венгерского производства, а Варшаве пригрозил отказом от импорта яблок и лука. Он также заявил, что Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

Демпинг без компенсации

Требования перевозчиков стран Центральной и Восточной Европы абсолютно понятны, так как демпингующие украинские компании фактически вытесняют местных предпринимателей с их же рыночного пространства, пояснил в разговоре с RT сотрудник Института стран СНГ политолог Александр Дудчак.

«Труженики и представители малого бизнеса не самых крупных стран ЕС, особенно Центральной и Восточной Европы, не могут конкурировать с Украиной. Почему они должны уступать им своё место на рынке? Почему в убыток себе они должны поддерживать украинских перевозчиков-конкурентов? Украина увлеклась, получив множество неоправданных льгот под эгидой Еврокомиссии, но терпеть бесконечно это никто не будет, так как это ведёт к разорению европейских компаний», — подчеркнул политолог.

Еврокомиссия

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По словам Дудчака, приток дешёвой украинской продукции на рынки ЕС наносит серьёзный ущерб европейским фермерам, а поддержка со стороны ЕС не может компенсировать им все потери из-за такого демпинга со стороны Украины. «В результате на плаву остаются только более крупные производители», — добавил собеседник RT.

На фоне подобных споров между малыми членами ЕС и Украиной становится ясно, что вопрос интеграции последней в Союз является политическим. Его продвигают из Брюсселя, не считаясь с мнением некоторых членов объединения, считает Александр Дудчак.

«Из-за этого никто не хочет видеть Украину в составе ЕС, кроме чиновников в Брюсселе: главы ЕК фон дер Ляйен, так называемого дипломата Борреля и прочих личностей, за которых никто не голосовал. Они рассказывают какие-то сказки о перспективах Украины, но это всё болтовня. Лидеры ЕС не могут отказаться от этой риторики, так как она является фундаментом для всех мифов и легенд о «европейской Украине», из-за которых произошёл государственный переворот 2014 года», — пояснил эксперт.

В свою очередь, политолог Андрей Суздальцев подчеркнул, что вопрос грузоперевозок, как и сельского хозяйства, является очень чувствительным для стран Центральной Европы в плане экономики.

«Вопросы рынка грузоперевозок для них стоят очень остро. Венгрия, Литва, Польша, Словакия и Чехия так легко не откажутся от своих трасс, которые из-за более дешёвой рабочей силы становятся украинскими», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Разница в стоимости рабочей силы на Украине и в ЕС вместе с необходимостью поддерживать украинскую экономику всевозможными льготами приводит к подобным ситуациям, которые очевидно ставят под сомнение целесообразность евроинтеграции Киева, добавил Суздальцев.

«Присоединение Украины к ЕС будет означать полное переформатирование сельскохозяйственного и других рынков Европы. Кроме того, у Украины колоссальные претензии на поддержку со стороны Евросоюза: Киев фактически хочет жить за счёт ЕС и спонсировать свои рынки труда за счёт европейцев», — резюмировал политолог.