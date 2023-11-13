Несвобода выбора: в Москве назвали «геополитическим упражнением» условия для Сербии по вступлению в ЕС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «геополитическим упражнением» предварительные условия Евросоюза для Сербии, направленные на запуск переговоров о её членстве в объединении. Ранее в Еврокомиссии заявили, что Сербия и Косово должны нормализовать отношения для вступления в ЕС. Однако в Белграде считают, что Украина, Молдавия или страны Западных Балкан в союз в ближайшем будущем не вступят. Эксперты же подчёркивают, что процедура приёма Сербии и других стран в ЕС напрямую сопряжена с геополитическим выбором. Причём перспектива членства в союзе исключает сохранение хороших отношений с Россией, констатируют аналитики.

Предварительные условия для Сербии, выдвинутые ЕС и направленные на запуск переговоров о членстве этой республики в союзе, являются «геополитическим упражнением», считает глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину глава дипломатии РФ напомнил, что Турция после многолетнего пребывания в статусе кандидата на вступление в ЕС (с 1999 года) заявила об отсутствии ожиданий по этому поводу, тогда как Белград сохраняет это стремление.

«На днях просили не забыть про них, когда будут... начинать вести переговоры с Украиной и Молдавией. В ответ прозвучало, что сначала надо присоединиться к антироссийским санкциям. Вот и весь экономический союз, каковым он создавался, как его рекламировали и почему привлекал к себе новых желающих вступить. Сейчас это чисто «геополитическое упражнение». Президенту Сербии Вучичу говорят отказаться от Косова, поддержать антироссийские санкции — тогда посмотрят», — рассказал Сергей Лавров.

Европейские условия

Напомним, что Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их членстве в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила с утверждением, что Киев выполнил 90% из прошлогодних требований Брюсселя. Руководитель ЕК также похвалила Кишинёв, отметив, что молдавские власти предприняли шаги в области правовой реформы, «деолигархизации» и противодействия коррупции.

Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в ЕС летом прошлого года.

Протест против признания независимости Косова

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Кроме того, оценивая перспективы расширения сообщества, в ЕК не оставили без внимания Сербию и Косово. В начале ноября в комиссии констатировали, что они ещё не приступили к выполнению своих обязанностей, возложенных на них в рамках диалога Белград — Приштина при посредничестве ЕС, «которые являются обязательными для сторон и ключевой частью на их пути в Европейский союз».

Косово, подавшее заявку на получение статуса кандидата в члены союза в декабре 2022 года, должно продемонстрировать более серьёзный настрой на нормализацию отношений с Сербией, отметили в ЕК.

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Белград для дальнейшей интеграции в Евросоюз должен «в приоритетном порядке повысить свою согласованность с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС, в том числе по части ограничительных мер и заявлений в адрес России».

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя рекомендации ЕК, в свою очередь, высказал предположение, что в ближайшее время ни Украина, ни Молдавия, ни страны Западных Балкан в Евросоюз не вступят.

Что же касается санкций в отношении России, Вучич ранее неоднократно отмечал, что Белград находится под сильным давлением Запада, которое последовательно нарастает.

«Не забывайте, мы единственная страна во всей Европе, которая порядка двух лет не вводит санкции против РФ. Сербия таким образом усилила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику», — подчеркнул он в конце октября.

Сербский лидер пообещал прямо сказать гражданам, когда Белград окажется не в силах воздерживаться от введения санкций.

«Когда это произойдёт, я не буду скрывать этого от народа и скажу людям», — констатировал он.

Также на пути членства в ЕС для Белграда стоит вопрос признания Косова, которое объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году. Однако ещё в конце сентября, на фоне очередного обострения между Приштиной и Белградом, Вучич заявил, что Сербия никогда не признает суверенитет мятежного края.

«Можете делать что угодно — никогда мы не признаем независимость Косова. Сербия никогда не признает независимость Косова. Многие сербы погибли за свободу Сербии и за Косово и Метохию в составе Сербии, и одно можно сказать наверняка: Косово и Метохия никогда не получит независимости, по крайней мере от Республики Сербия. У меня нет с этим проблем, что бы ни делали эти внешние акторы», — резюмировал тогда сербский лидер.

Политическое давление

Доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Владимир Путятин напомнил, что Сербия получила статус страны — кандидата в ЕС более десяти лет назад — в 2012 году, однако с тех пор в процессе её вступления в сообщество не наблюдается прогресса.

Совет Европы

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«Всё это длится уже более десяти лет. Но главным вопросом для Белграда во взаимоотношениях с Брюсселем является признание независимости Косова. Большинство стран ЕС суверенитет края признали. Сербы понимают, что одним из главных условий вступления в Евросоюз является отказ от части своей территории, что для Сербии — как для государства, так и для общества — является недопустимым. И если Сербия пойдёт на уступки, это будет означать очень серьёзный геополитический разворот», — отметил эксперт.

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Однако экономическое развитие Сербии напрямую сопряжено с ЕС, так как она со всех сторон окружена его странами-членами.

«Евросоюз вовлечён в социально-экономическое развитие Сербии. Белград идёт по пути евроинтеграции и проводит реформы, которые запрашивает Брюссель: законодательные, правовые. Но всё упирается в проблему Косова и в меньшей степени — в санкций против России. Поэтому говорить о быстрой евроинтеграции пока, мягко говоря, преждевременно. И общество, и сербские политики настроены в этом плане скептически», — рассказал политолог.

Заявления Еврокомиссии о необходимости начать переговоры с Украиной и Молдавией об их членстве в ЕС являются сугубо политическими, считает Владимир Путятин.

«Если говорить о нормах, которым должны отвечать кандидаты на вступление в Евросоюз, то Украина и Молдавия им не соответствуют практически ни по каким показателям. Если Брюссель примет эти страны в ускоренном порядке, обойдя Сербию и других кандидатов, которые ждут своей очереди десятилетиями, это будет явной демонстрацией пренебрежения их усилиями в угоду ситуационной политике», — пояснил Владимир Путятин.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, отметил, что задача Запада — оторвать как можно больше стран от России.

«Если они (ЕС. — RT) будут вынуждены считаться с позицией России, этого вообще никогда не произойдёт. Если же они решат, что с позицией России считаться необязательно, то это может произойти в любой момент. ЕС не нужны ни Молдавия, ни Украина. Просто оставлять Молдавию в серой зоне они не хотят. Они готовы на любые действия, которые бы помешали сохранить влияние РФ в этой стране, в связке с которой идёт и Украина», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что никаких чётких алгоритмов принятия стран в ЕС на самом деле не существует, а все действительные решения по поводу расширения союза за счёт Украины и Молдавии будут приниматься после того, как станет ясно, как дальше будет развиваться ситуация с безопасностью в Восточной Европе.