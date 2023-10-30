«Проводит собственную политику»: как отказ от антироссийских санкций повлиял на позиции Сербии

Самостоятельная позиция Белграда и отказ от присоединения к антироссийским санкциям позволили сербской республике укрепить репутацию свободного и независимого государства. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, напомнив, что его страна — единственная во всей Европе, которая около двух лет не вводит рестрикции против РФ. При этом он также заметил, что в связи с давлением из-за ограничений в отношении РФ ситуация стала очень напряжённой и Белграду становится всё труднее. Ранее президент России Владимир Путин выступил с утверждением, что сербы не тот народ, который западные страны могли бы «додавить» и подчинить. Эксперты констатируют, что Евросоюз и США действительно оказывают колоссальное давление на власти Сербии, однако Белграду удаётся следовать своему курсу. Впрочем, аналитики уверены, что Запад продолжит давить на сербскую сторону в этом вопросе.

Отказ от антироссийских санкций позволил Сербии стать сильнее, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.

«Не забывайте, мы единственная страна во всей Европе, которая порядка двух лет не вводит санкции против РФ... Сербия таким образом усилила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику», — цитирует ТАСС Вучича.

В то же время он отметил, что в связи с давлением из-за санкционного вопроса ситуация очень напряжённая и Белграду становится всё труднее придерживаться избранного курса. И если вдруг Сербия в дальнейшем окажется не в силах воздерживаться от антироссийских ограничений, то Вучич пообещал напрямую сообщить об этом гражданам.

Ранее, 5 октября, президент России Владимир Путин заявил, что сербы не являются тем народом, который западные страны могли бы «додавить» и подчинить.

«Когда какие-то откровенные разговоры были, у меня были ещё нормальные отношения с некоторыми лидерами, когда мне говорили: «Надо додавить» (сербов. — RT), я говорил: «Зачем?» — ответа нет. Просто так, философия такая сложилась, парадигма, надо решать вот так — додавить. Но сербы не тот народ, история не та, культура не та. Вы знаете, скажу, может быть, тяжёлую вещь: уничтожить можно, додавить и подчинить сербов нельзя», — подчеркнул российский лидер.

Позднее бывший американский посол в частично признанной республике Косово Филип Коснетт заявил в интервью изданию Euractiv, что Западу никак не удаётся заставить Сербию отвернуться от России. По его словам, на протяжении последних 15—20 лет западный подход к работе с Белградом был неверным, поэтому все усилия были потрачены впустую. Коснетт отметил, что Сербия «явно очень глубоко спряталась в объятиях России».

Западный прессинг

Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине сербский президент в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна не будет вводить санкции против России. Однако Евросоюз потребовал изменить эту позицию. Позднее, в апреле текущего года, Вучич заявил, что ожидает усиления давления на Белград по вопросу санкций в отношении Москвы.

В мае в эфире Happy TV он рассказал, что каждый западный политик при встрече сразу требует ввести антироссийские рестрикции. Однако Белграду удаётся соблюдать решения Совета нацбезопасности от марта 2022 года.

После этого в том же месяце Европарламент обнародовал официальное заявление, в котором говорится о возможности продолжить диалог по членству Сербии в ЕС, но только при условии, что Белград присоединится к антироссийским ограничениям и будет следовать европейскому внешнеполитическому курсу.

В Кремле тогда выразили надежду, что Сербия не вольётся в западный «мейнстрим» против России.

«Мы также надеемся на то, что Сербии хватит сил, хватит суверенности не вставать в ряды этого мейнстрима коллективного Запада», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу ATV.

Флаги Сербии и России

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Затем Вучич сообщил, что не позволит Западу вести внешнюю политику Сербии и решать за него, против кого вводить санкции.

Позднее Брюссель вновь решил надавить на Белград, но теперь идея о том, что тесные отношения Сербии с Россией несовместимы с путём евроинтеграции, прозвучала уже непосредственно от главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Со своей стороны, в июле США ввели санкции в отношении главы Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина. Как пояснил позднее Вучич, перед тем как в Вашингтоне приняли такое решение, ему «недвусмысленно» сказали заявить «об изменении политики» и поддержать западные антироссийские ограничительные меры.

В августе Вучич сообщил, что страны Запада ведут в Сербии гибридную деятельность, которая направлена против России. В частности, речь идёт о создании новостей, направленных против Белграда, под видом пророссийских каналов.

Как резюмировал телеканал CNN, Сербия продолжает оставаться союзником России, несмотря на давление Запада, который хочет отдалить Белград от Москвы. Такого рода попытки не увенчались успехом, и Сербия отказалась участвовать «во всех раундах санкций ЕС против Путина», констатировало американское СМИ.

Позднее в том же месяце сербский президент сообщил, что Белград готовится к «максимально сильному» давлению по вопросу антироссийских санкций на фоне осознания миром, что Россию нельзя победить на поле боя.

В конце августа Вучич подтвердил намерения Белграда «продолжить сохранять гармоничные отношения» с Москвой.

«В сложной ситуации»

Как отмечают эксперты, Евросоюз и США действительно оказывают колоссальное давление на власти Сербии, однако Белграду удаётся придерживаться своей линии.

«Запад пытается выкручивать Сербии руки и сделать так, чтобы она следовала в фарватере антироссийских санкций. Но исторические связи Белграда и Москвы очень сильны, и значительная часть сербского общества — больше половины всего населения страны — выступает однозначно за сохранение тёплых, дружеских отношений с Россией. Многие сербы помнят сотрудничество Советского Союза и Югославии, бомбардировку НАТО в 1999 году, а также однобокую позицию Запада по боснийской войне, по Косову», — заявил в комментарии RT старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин.

По его словам, если бы Вучич согласился на условия Запада и пошёл по санкционному пути, Сербию ждали бы не только экономические потери от разрыва связей с Москвой, но и, возможно, дестабилизация внутриполитической обстановки.

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«Ведь практически весь электорат сербского президента — это население, выступающее за сохранение контактов с Москвой», — пояснил Камкин.

Схожей позиции придерживается и научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич. По его словам, сербы в большинстве своём вряд ли бы позитивно отреагировали на введение санкций в отношении России.

«Сербия не сдаётся во многом благодаря стойкости её граждан и твёрдости официальной позиции. Если посмотреть на соцопросы, в республике подавляющее большинство населения выступает категорически против введения ограничений в отношении России, которую считает другом и союзником. РФ же, в свою очередь, неоднократно выражала готовность поддерживать сербский народ и его интересы», — отметил Гайич в беседе с RT.

По словам Камкина, вопрос антироссийских санкций является одним из наиболее болезненных и чувствительных для сербского общества.

«Сербия оказалась в сложной ситуации, когда со всех сторон на неё оказывается колоссальное давление. Что касается обстановки внутри страны, на прозападную оппозицию при всей её несерьёзности делают ставку Евросоюз и США, рассчитывая организовать очередную «цветную революцию» в Белграде», — говорит специалист.

Стеван Гайич, в свою очередь, выразил уверенность, что давление Запада на сербские власти продолжится.