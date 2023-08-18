Вучич: Сербия готовится к сильнейшему давлению по вопросу санкций против России
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Об этом президент сказал в эфире телеканала РТС.
Вучич отметил, что ситуация в украинском конфликте в данный момент сложилась такая, что всем стала очевидна невозможность победить Россию на поле боя.
«Сейчас (Западу. — RT) важно укрепить общий фронт против России и залатать все дыры, поэтому давление на Сербию будет максимально сильным», — отметил сербский лидер.
Ранее Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии.