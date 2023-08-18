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Вучич: Сербия готовится к сильнейшему давлению по вопросу санкций против России

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Сербский президент Александр Вучич выразил уверенность, что Сербия окажется под сильнейшим за всё время давлением со стороны Запада по вопросу введения антироссийских санкций на фоне осознания миром, что Россию нельзя победить на поле боя.
Вучич: Сербия готовится к сильнейшему давлению по вопросу санкций против России
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Об этом президент сказал в эфире телеканала РТС.

Вучич отметил, что ситуация в украинском конфликте в данный момент сложилась такая, что всем стала очевидна невозможность победить Россию на поле боя.

«Сейчас (Западу. — RT) важно укрепить общий фронт против России и залатать все дыры, поэтому давление на Сербию будет максимально сильным», — отметил сербский лидер.

Ранее Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии.

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