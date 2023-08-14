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CNN: Сербия остаётся союзником России, несмотря на давление Запада

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Телеканал CNN заявил, что Сербия продолжает оставаться союзником России, несмотря на давление Запада.
CNN: Сербия остаётся союзником России, несмотря на давление Запада
  • Gettyimages.ru
  • © BalkansCat

«Западные столицы сосредоточили основную часть своих усилий на единственной цели... Их политика преследовала две цели. Во-первых, привести Сербию в лоно Запада, подальше от России. Во-вторых, позволить соответствующим администрациям более полно сосредоточиться на поддержке Украины», — указывает телеканал.

Вместе с этим подчёркивается, что результатов добиться не удалось и спустя 18 месяцев с начала спецоперации Сербия отказалась менять свои подходы.

«Сербия отказалась участвовать во всех раундах санкций ЕС против Путина», — говорится в материале.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии.

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