Телеканал CNN заявил, что Сербия продолжает оставаться союзником России, несмотря на давление Запада.

«Западные столицы сосредоточили основную часть своих усилий на единственной цели... Их политика преследовала две цели. Во-первых, привести Сербию в лоно Запада, подальше от России. Во-вторых, позволить соответствующим администрациям более полно сосредоточиться на поддержке Украины», — указывает телеканал.

Вместе с этим подчёркивается, что результатов добиться не удалось и спустя 18 месяцев с начала спецоперации Сербия отказалась менять свои подходы.

«Сербия отказалась участвовать во всех раундах санкций ЕС против Путина», — говорится в материале.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии.