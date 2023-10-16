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Экс-посол Коснетт: Запад не может заставить Сербию отвернуться от России и Китая

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Бывший американский посол в частично признанной республике Косово Филип Коснетт заявил, что западным странам никак не удаётся заставить Сербию отвернуться от России и Китая.
Экс-посол Коснетт: Запад не может заставить Сербию отвернуться от России и Китая
  • Gettyimages.ru
  • © Philipp Berezhnoy

Об этом он сказал в интервью изданию Euractiv.

По словам экс-посла, на протяжении последних 15—20 лет западный подход к работе с Белградом выбирался неверно, что стало причиной того, что все усилия были потрачены впустую.

Коснетт напомнил, что Сербия осталась последней страной в Европе, не присоединившейся к антироссийским санкциям.

«Я думаю, что Сербия явно очень глубоко спряталась в объятиях России и Китая. Таким образом, какие бы усилия международные организации ни предпринимали все эти годы, чтобы попытаться склонить Белград в сторону Запада, на самом деле они пока не принесли никаких результатов», — констатировал он.

Ранее сербский президент Александр Вучич подтвердил курс Белграда на сохранение гармоничных отношений с Москвой.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.

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