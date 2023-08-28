Вучич подтвердил курс на сохранение гармоничных отношений с Россией

В ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко сербский президент Александр Вучич подтвердил курс Белграда на сохранение гармоничных отношений с Москвой.

«Мы... подтвердили наше намерение продолжить сохранять гармоничные отношения с Россией», — написал Вучич в своих соцсетях.

Ранее президент Сербии заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии.

Также Вучич заявил, что Соединённые Штаты перед тем, как ввести санкции в отношении директора Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александра Вулина, требовали от руководства страны поддержать западные антироссийские ограничительные меры.