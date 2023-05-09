Вучич заявил, что каждый политик Запада при встрече требует ввести санкции против России

Сербский лидер Александр Вучич в эфире Happy TV заявил, что каждый представитель коллективного Запада при встрече с руководством Сербии сразу требует ввести санкции в отношении России.

«Уже привык к этому, при каждой встрече с ними, как «добрый день» — о санкциях против России», — передаёт его словам РИА Новости.

Вучич отметил, что хотя и не давал обещания не поддерживать антироссийские санкции западных стран, до сих пор Сербии удаётся соблюдать решения своего Совета национальной безопасности от марта 2022 года и не вводить ограничительные меры.

6 апреля он заявил, что ожидает усиления давления на Сербию в вопросе введения антироссийских санкций.

По словам Вучича, мир больше не будет однополярным, он будет либо биполярным, либо многополярным.

Он отметил, что для Сербии более приемлем вариант многополярного мира.

Президент Сербии также отметил, что представители стран Запада призывают страну вступить в НАТО, аргументируя это угрозами со стороны России.