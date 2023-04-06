Вучич ожидает усиления давления на Сербию по вопросу антироссийских санкций

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает усиления давления на Сербию в вопросе введения антироссийских санкций.

«Будет хуже, да, давление снаружи есть и будет ещё сильнее, особенно в июне. От нас требовали ввести санкции», — сказал Вучич в интервью на национальном телевидении РТС.

По его словам, мир больше не будет однополярным, он будет либо биполярным, либо многополярным.

Он отметил, что для Сербии более приемлем вариант многополярного мира.

Ранее министр хозяйства Сербии Раде Баста выступил за присоединение к антироссийским санкциям, а также призвал правительство определиться по этому вопросу.

Позднее движение социалистов директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина высказалось за отставку Басты.