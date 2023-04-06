Вучич ожидает усиления давления на Сербию по вопросу антироссийских санкций

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает усиления давления на Сербию в вопросе введения антироссийских санкций.

«Будет хуже, да, давление снаружи есть и будет ещё сильнее, особенно в июне. От нас требовали ввести санкции», — сказал Вучич в интервью на национальном телевидении РТС.

По его словам, мир больше не будет однополярным, он будет либо биполярным, либо многополярным.

Он отметил, что для Сербии более приемлем вариант многополярного мира.

Ранее министр хозяйства Сербии Раде Баста выступил за присоединение к антироссийским санкциям, а также призвал правительство определиться по этому вопросу.

Позднее движение социалистов директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина высказалось за отставку Басты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить