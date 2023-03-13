Министр экономики Сербии Баста выступил за введение санкций против России
- AFP
- © Armend NIMANI
Как отметил Баста, Сербия платит большую цену за политику неприсоединения к санкциям против России, а на сербского лидера Александра Вучича оказывается давление.
«Поэтому я за введение санкций в отношении России, поддерживаю президента Вучича в защите национальных и государственных интересов и абсолютно ему доверяю», — написал сербский министр в соцсетях. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Вучич заявил, что Сербия постарается выдержать без введения санкций против России как можно дольше.
В Кремле отмечали, что прекрасно понимают, какое давление западные страны оказывают на Сербию в вопросе присоединения к антироссийским санкциям.