Узнать больше

Министр экономики Сербии Баста выступил за введение санкций против России

Короткая ссылка
Министр хозяйства (экономики) Сербии Раде Баста выступил за присоединение к антироссийским санкциям, а также призвал правительство определиться по этому вопросу.
Министр экономики Сербии Баста выступил за введение санкций против России
  • AFP
  • © Armend NIMANI

Как отметил Баста, Сербия платит большую цену за политику неприсоединения к санкциям против России, а на сербского лидера Александра Вучича оказывается давление.

«Поэтому я за введение санкций в отношении России, поддерживаю президента Вучича в защите национальных и государственных интересов и абсолютно ему доверяю», — написал сербский министр в соцсетях. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Вучич заявил, что Сербия постарается выдержать без введения санкций против России как можно дольше.

В Кремле отмечали, что прекрасно понимают, какое давление западные страны оказывают на Сербию в вопросе присоединения к антироссийским санкциям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить